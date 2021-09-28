В Москве указали Киеву на самую большую угрозу для Украины

В Москве указали Киеву на самую большую угрозу для Украины
Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Властям Незалежной посоветовали перестать искать проблемы на стороне, а заняться собственной промышленностью

Киевскому режиму следует прекратить жаловаться на российские газопроводы и спихивать на них все проблемы в экономике Незалежной, а также стоит признать тот факт, что самая большая угроза для Украины таится в самой Украине. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так российским политик прокомментировал изданию "Лента.ру" очередной плач, раздавшийся с берегов Днепра, на этот раз по поводу подписанного между Москвой и Будапештом долгосрочного контракта на поставки газа в обход украинской ГТС. Он посоветовал постмайданным деятелям заняться развитием отечественной промышленности, чтобы было что продавать и на чем поднимать экономику, а не искать причины своих неудач у соседей.

"Самая большая угроза для Украины – это сама Украина. Обратите внимание: у них что ни поток, то угроза. "Северный поток" – угроза, "Южный" – угроза, поставки сжиженного газа – угроза. Слушайте, а вы можете что-то сами создать? ... Они сами ничего не делают и просто хотят паразитировать. Сидеть на трубе и получать за это деньги", – убежден Джабаров.

По мнению сенатора, жалоба Киева в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть, не влияет ли российско-венгерское соглашение по поставкам голубого топлива на энергобезопасность всего ЕС, закончится простой отпиской Брюсселя с посылом "без вас разберемся". Евросоюз не станет вносить каждый раз какие-то коррективы в свое законодательство из-за договоров стран-членов сообщества с РФ по хотелкам украинцев. Так можно парализовать всю работу ЕС и ЕК, заметил политик.

Чтобы Москва сохранила транзит через ГТСУ, киевскому режиму нужно сменить свою риторику в отношении России и перестать ее называть "агрессором", подчеркнул Джабаров.

Напомним, после вчерашних известий о контракте между РФ и Венгрией о поставках газа до 2036-го с объемом прокачки 4,5 млрд куб ежегодно частично в обход украинской трубы в Незалежной прямо-таки началась истерика. По данному поводу высказались все кому не лень и все больше с обидой и даже с угрозами.

А вот бывший глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль генерал Геннадий Москаль объявил, что более всего соборной угрожает, оказывается, не "Северный поток-2", еще даже не запущенный в эксплуатацию, а вовсе даже "Турецкий поток", давно введенный в строй. Он обратил внимание на сказки о реверсном газе из Словакии, которым потчуют украинцев власти.

Пан Москаль напомнил, что голубое топливо по "ТП" пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. Политик предположил, что скоро и Словакия начнет получать российское сырье не из ГТСУ, а по "СП-2". И задал сакраментальный вопрос – из какого реверса тогда Киев будет получать топливо.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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