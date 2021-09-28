Открытие 10 станций БКЛ улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек

Открытие 10 станций БКЛ улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
У жителей сразу одиннадцати районов столицы появятся альтернативные маршруты

В ближайшие месяцы московский метрополитен откроет рекордный в истории столичной подземки участок длиной около 20 километров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичей и гостей российской столицы примут одновременно 10 станций, расположенных на западном, юго-западном и южном участках Большой кольцевой линии: "Мневники", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", "Каховская".

С их открытием улучшится транспортная ситуация сразу в 11 районах мегаполиса, где проживает 1,4 млн граждан.

"Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тыс человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40% времени", – сказал Ликсутов.

После запуска нового участка метрополитена на станции "Севастопольская" будет свободнее на 61%, на "Калужской" – на 44%, на "Проспекте Вернадского" Сокольнической линии – на 43%. Одновременно с этим разгрузятся и наземные дороги: Аминьевское шоссе – на 15%, улица Каховка – на 20%, Профсоюзная улица – на шесть процентов, сообщает официальный портал Москвы.

По данным столичной подземки, в 2023 г. новыми станциями БКЛ могут воспользоваться ежедневно 230 тыс пассажиров.

Напомним, движение по первому участку Большого кольца открыли зимой 2018-го. Сегодня функционируют 12 станций линии. Полностью завершить строительство кольца планируется в 2022 году.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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