Для этого нужно провести социологические исследования и проверить готовность народа к принятию важного решения

В Белоруссии в будущем может пройти отдельный референдум по вопросу смертной казни. Об этом сообщил председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

На сегодняшний день Республика остается единственной страной в Европе, где применяется данная мера наказания.

Вопрос смертной казни обсуждался с президентом Александром Лукашенко в свете предложений по изменению Конституции.

Тем не менее, как отметил Миклашевич, в настоящее время нецелесообразно отменять эту меру наказания и менять порядок ее применения.

Глава КС напомнил, что данный вопрос уже рассматривался на референдуме в 1996 году. Для проведения нового плебисцита в будущем необходимо провести социсследования, разъяснительную работу и проверить готовность "общества к принятию такого ответственного решения", подчеркнул Миклашевич.

Ранее во вторник, 28 сентября, стало известно о подготовленном проекте новой Конституции страны. Выступая сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии Александр Григорьевич заявил, что референдум по новой редакции Основного закона состоится не позднее февраля 2022 года.

При этом бацька заметил, что в проекте много еще "спорных моментов" и его нельзя назвать законченным.

