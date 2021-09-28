Лукашенко рассказал о своей судьбе после президентства

Лукашенко рассказал о своей судьбе после президентства
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Бацьку попросили сохранить мир и спокойствие в Республике на фоне конституционной реформы

Александр Лукашенко пообещал не оставить белорусов с их "шальными мыслями" после того, как покинет президентское кресло. Об этом бацька заявил в ходе сегодняшнего расширенного заседания Конституционной комиссии.

Свой спич лидер Республики произнес в ответ на просьбу члена комиссии Владимира Басько.

"После того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране", – сказал Басько.

Александр Григорьевич мгновенно, даже ни секунды не думая, заявил:

"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей. Я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – подчеркнул президент.

Напомним, сейчас в Белоруссии готовятся к проведению конституционной реформы. Согласно правкам к основному закону страны, в новой редакции Конституции будет ограничено право одного лица занимать должность президента более двух раз. Лукашенко возглавляет Республику с 1994 года.


Ранее сегодня на заседании он заметил, что итоговый вариант проекта изменений в Конституцию все еще нельзя назвать законченным, поскольку в нем много "спорных моментов", в том числе в части формирования Всебелорусского народного собрания. ВНС, кстати, некоторые оппозиционные политологи считают запасным аэродромом для бацьки, чтобы сохранить главенствующую роль в стране.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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