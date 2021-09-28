Американцам повсюду мерещатся подвохи

В Америке пришли к очередному весьма странному умозаключению по поводу действий российского лидера Владимира Путина. Руководитель аппарата экс-главы США Дональда Трампа Фиона Хилл полагает, что наш президент намерено взял с собой на саммит красавицу-переводчицу.



Ее мыслями поделилась бывшая пресс-секретарша Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах. Некогда занимавшая высокую должность американка заявила, что во время переговоров главнокомандующих России и США в 2019-м году советница Трампа Фиона Хилл поделилась с ней своими наблюдениями. Женщина обратила внимание, что в качестве переводчицы Владимир Владимирович взял с собой настоящую красавицу.

"Привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой", – так Хилл описала россиянку.

Любопытно, что в природной красоте работницы американцы усмотрели злой умысел. Мол, наш президент специально взял с собой писанную красавицу, чтобы любвеобильный Трамп глазел на нее и отвлекся от основной повестки.

Высказывание высокопоставленной американки приводят авторы телеграм-канала "РИА Новости: США". К сожалению, Хилл не уточнила, потерял ли Трампа нить переговоров из-за красивой переводчицы.

К слову, недавно читатели британского издания пришли в восторг от отдыха нашего президента в сибирских лесах.