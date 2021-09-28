В обстреле машины помощника президента известный украинский деятель не нашел политического следа

Покушение на помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира в реальности может оказаться такой же инсценировкой, как постановочное отравление бывшего президента страны Виктора Ющенко в 2004 году. Такую точку зрения высказал экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24".

Политик задался вопросом, почему же не нашли отравителя главного пчеловода соборной.

"Потому что его не было. Не было отравления. Он хотел на своего кума списать, (Давида) Жванию. Было много гражданских и уголовных дел, я во всех его защищал. Потому что не было самого факта отравления, вышло так, как сегодня вышло с Шефиром. Те кто там был, говорят, что Шефира там не было", – сообщил пан Москаль.

При этом он не утверждает, что произошедшее под Киевом близ села Лесники утром 22 сентября было именно инсценировкой. Политик лишь отвергает версию о политическом мотиве данного инцидента. По его мнению, здесь имеет место чистый криминал.

"Не было никакой политики. Во-первых, он был, как сейчас модно говорить, кошельком президента. На нем были все счета в Кипре, на островах, в оффшорных компаниях и тому подобное. Все знали, что этот человек богатый", – подчеркнул Москаль.

Генерал предположил, что целью нападения на автомобиль Шефира был грабеж. Однако в итоге он склонился к тому, что это была постановка.

Напомним, ЧП со стрельбой по машине соратника Владимира Александровича, между которыми, как писали в местных СМИ недавно пробежала черная кошка, произошло аккурат, когда лидер нации улетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Из-за океана пан Зеленский пригрозил сильным ответом неким своим недругам в его усилиях реформировать страну.

По версии МВД Украины, преступники хотели не просто напугать помощника президента, а ликвидировать его. Позже постмайданные руководители похвастались, что данное преступление им будут помогать раскрывать следаки из США. Так это или нет, до сих пор неизвестно.

Что касается пана Ющенко, то история с якобы его отравлением во время ужина диоксином в сентябре 2004 г., когда он был кандидатом в президенты страны, до сих пор покрыта тайной, домыслами и слухами.

