Госдеп США остался недоволен решением России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с очередным выпадом в адрес России. Американский чиновник обвинил Москву в блокировании Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.

Встреча должна была пройти 27 сентября в столице Польши. Блинкен отметил, что США испытывают сожаление из-за решения России не дать странам мира контролировать ухудшающееся положение в сфере прав человека.

Глава Госдепа США понадеялся, что организация тем не менее продолжит обсуждения этой темы. Также Блинкен пообещал, что Вашингтон не закроет глаза на нарушения прав человека в мире, а наоборот будет привлекать внимание мирового сообщества к этому вопросу.

Напомним, ранее ОБСЕ отказалась направить делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму 2021 года в Россию. В организации возмутились тем, что Москва сократила число наблюдателей из-за пандемии коронавируса. В России объяснили, что чуть более 50 человек от одной организации – вполне достаточно. В МИД РФ такой ультимативный подход ОБСЕ к ситуации сочли дискредитирующим международные демократические механизмы и напомнили, что подход "все или ничего" в диалоге с суверенными странами не работает.