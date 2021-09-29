Вашингтон обвинил Москву в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Вашингтон обвинил Москву в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Энтони Блинкен. Фото: Bill O'Leary - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Госдеп США остался недоволен решением России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с очередным выпадом в адрес России. Американский чиновник обвинил Москву в блокировании Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. 

Встреча должна была пройти 27 сентября в столице Польши. Блинкен отметил, что США испытывают сожаление из-за решения России не дать странам мира контролировать ухудшающееся положение в сфере прав человека. 

Глава Госдепа США понадеялся, что организация тем не менее продолжит обсуждения этой темы. Также Блинкен пообещал, что Вашингтон не закроет глаза на нарушения прав человека в мире, а наоборот будет привлекать внимание мирового сообщества к этому вопросу. 

Напомним, ранее ОБСЕ отказалась направить делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму 2021 года в Россию. В организации возмутились тем, что Москва сократила число наблюдателей из-за пандемии коронавируса. В России объяснили, что чуть более 50 человек от одной организации – вполне достаточно. В МИД РФ такой ультимативный подход ОБСЕ к ситуации сочли дискредитирующим международные демократические механизмы и напомнили, что подход "все или ничего" в диалоге с суверенными странами не работает. 

Источник: Госдеп США ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Пророк
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Афганистан это не просто Страна,а область со своими многовековыми традициями.Ангичане,Франция,СССР,а теперь и США там обосрались.оствьте эту Страну в покое!!!
Love NY
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убежали в ужасе из афгана , подарили страну радикалам , с оружием и вертолётами, а теперь о правах вспомнили человека? Блинкен плохой актёр, не верю .
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