Киев всеми силами привлекает к себе внимание

Нынешние власти украинского государства на многое готовы пойти ради того, чтобы оставаться в зоне внимания игроков международной арены. Американская журналистка считает, что подрыв газопровода в Крыму был организован с особыми целями.



Обозреватель Диана Кади в материале для издания National Interest обратила особое внимание на то, как была подготовлена нашумевшая в конце августа диверсия в Крымской республике. Журналистка считает, что украинские спецслужбы намеренно привлекли к повреждению трубопровода крымских татар.

Помимо естественного резонанса и подрыва стабильности на полуострове, была еще одна цель. Незалежные хотели сделать вид, будто бы крымские татары сами идут против федеральных властей России и таким образом демонстрируют свое недовольство. Иными словами, действия двух злодеев планировали выставить как позицию всех крымских татар региона.

Кади напомнила, что на территории полуострова в основном проживают русские и украинцы, однако для осуществления диверсии киевские спецслужбы привлекли именно представителей малой народности. Журналистка убеждена, что такой подход к организации диверсии был запланирован заранее.

Также эксперт напомнила, что злодеяние осуществили до заседания Генассамблеи ООН. По ее мнению, это тоже неслучайно. Украина снова хотела напомнить о себе и привлечь внимание к крымскому вопросу.

Журналистка отметила, что на этом мероприятии глава Украины Владимир Зеленский сильно жаловался на ООН. Кади пояснила, что украинцы боятся остаться без поддержки международного сообщества в вопросе территориальных притязаний на наш регион. Они очень хотят, чтобы Запад остался на их стороне и не отворачивался от Незалежной:

"Другими словами, не посылать Украину лесом", – пояснила журналистка.

К слову, буквально вчера, 28 сентября, представители киевского режима предложили нашей стране "убраться" из Крыма.