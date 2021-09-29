Преследуют корыстные цели: почему Россию подвергли "вакцинным" ограничениям на сессии ПАСЕ

Преследуют корыстные цели: почему Россию подвергли "вакцинным" ограничениям на сессии ПАСЕ
Фото: Council of Europe Parliamentary / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Коллективный Запад продолжает вести антироссийскую политику

Введение ограничений на перемещение наших делегатов во время сессии ПАСЕ наделало много шума. В МИД РФ уверены, что европейцы специально пошли на такой недружественный шаг, чтобы продвинуть свои интересы.

Российским делегатам строго запретили появляться на улицах Страсбурга: дипломатам было разрешено только сидеть в гостинице и присутствовать на заседаниях. Такой странный выпад французские власти объяснили тем, что в стране не признана вакцина "Спутник V", а значит россиян нельзя считать COVID-безопасными.

Разумеется, Москва отреагировала на явно недружественный шаг и решила участвовать в мероприятии в дистанционном формате. В главном российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что на это и был расчет. Таким образом наша страна оказалась в менее выгодных условиях, чем все остальные государства. Отстаивать свои права в режиме видеоконференции существенно сложнее, чем очно присутствуя на обсуждениях.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются откровенной дискриминацией и напомнили, что другие страны Евросоюза подобных шагов в отношении России не делали, пишет РИА ФАН.

Более того, в министерстве считают, что таким образом европейцы пытаются создать конкурентные преимущества для продвижения западных препаратов для вакцинации и фармкомпаний. Своим мнением представители МИД поделились в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Отметим, что история с нашей делегацией в ПАСЕ привела в восторг некоторых особо агрессивных незалежных. Так, одиозный парламентарий Алексей Гончаренко открыто поиздевался над ситуацией.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Что изменится для россиян с 1 октября

О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"

Путин объявил о новых мерах поддержки населения

Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей