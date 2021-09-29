Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Турции необходимо содействие России в борьбе с силами самообороны курдов в Сирии. Об этом, по данным агентства "Блумберг", турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается просить российского президента Владимира Путина на переговорах в Сочи 29 сентября.
Силы самообороны сирийских курдов в Анкаре считают подразделением запрещенной в стране террористической организации "Рабочая партия Курдистана". Согласно договоренности, достигнутой в 2019 г., Москва и Дамаск должны следить, чтобы эта группировка не приближалась к сирийско-турецкой границе ближе чем на 30 км.
Однако, по оценкам Анкары, боевики по-прежнему угрожают безопасности Турции, и Эрдоган хочет просить Путина, чтобы Россия "предотвратила нападения на турецких солдат со стороны курдских боевиков" с подконтрольных Дамаску территорий, передает "Блумберг" со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Ранее МИД Сирии потребовал от Турции вывести военных из страны. Анкара на этом фоне серьезно увеличила численность своих военнослужащих на северо-западе Турции. Сообщения о встрече Путина и Эрдогана эксперты восприняли как попытку турецкого лидера поторговаться, чтобы сохранить лицо.
При этом некие силы сейчас активно пытаются обострить отношения Москвы и Анкары. Так на днях в арабских СМИ появилась история об обстреле российских вертолетов турецкими военными, которая на поверку оказалась дезинформацией.
О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"
Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей