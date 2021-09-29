В окружении Киева не осталось друзей

Украина не может критиковать Венгрию за контракт на поставку газа в обход Незалежной, поскольку это был лишь ответный шаг Будапешта на недружественную политику Киева. Об этом заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он напомнил, как Венгрия много лет просила Украину не трогать систему образования в регионах, где проживает много этнических венгров. Они не хотели чего-то дополнительного, просто просили оставить, как было, право детей обучаться на родном языке. Но Киев не пошел навстречу, а повел себя, скорее, как враг.

"Они (конфликты) привели к тому, что мы сегодня заплатим уже деньгами за разрушение наших международных отношений",

– высказался Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".

По его подсчетам, транзит газа в Венгрию сейчас приносит Украине 200 млн долларов год. После 2024 г. Киев их точно лишится. Причем самим венграм новый маршрут тоже невыгоден, поскольку сейчас Венгрия также является транзитной страной для поставок в Сербию, Хорватию, Боснию-Герцеговину. После того, как газ ей начнет поступать через "Южный поток", ей придется перестраивать свою ГТС на реверс.

"Они идут на эти потенциальные убытки из-за того, что Украина недружественна. И в Европе никто то не сможет критиковать Венгрию за это",

– подчеркивает Руслан Бортник. По его мнению, политика Киева последних лет привела к тому, что Украину сейчас окружают страны, которые нельзя назвать друзьями: "Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?" – цитирует Общественная служба новостей украинского эксперта.

На днях стало известно, что "Газпром" и Венгрия подписали долгосрочное соглашение на поставку газа через "Турецкий поток" и далее через территории Сербии и Австрии. В Киеве на новость отреагировали крайне негативно. Москва на эту истерику отвечать отказалась.

То, как западные союзники используют русофобскую политику Киева в своих интересах, ранее в украинском телеэфире красочно расписал Юрий Атаманюк.