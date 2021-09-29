Москва может помочь Лондону полицейскими и водителями, но при одном условии

В Великобритании разразился тяжелейший кризис, который уже поставил под угрозу само существование Соединенного Королевства. Россия может помочь его преодолеть. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отметил российский политик, дефицит бензина и газа уже привел к проблемам с продовольствием. В итоге люди уже дерутся на заправках и в магазинах.

"Таков итог разнузданной, необоснованной, лживой политики Лондона",

– считает Жириновский. Но он предлагает России проявить благородство и помочь британцам. В частности, она может направить в Великобританию водителей бензовозов и стражей правопорядка. Естественно, если Лондон обратится к Москве с соответствующей просьбой, а также "срочно предоставит независимость Шотландии, Уэльсу, Ирландии".

Остальным европейцам Россия тоже готова помочь. В частности, проблему с дефицитом газа и высокими ценами на электроэнергию поможет решить запуск газопровода "Северный поток-2" на полную мощность.

"На Востоке Европы от Карпат до Камчатки раскинулось великое, мощное государство, которое не оставит страждущих в беде. Молитесь на Россию!"

– заключил Жириновский в своем телеграм-канале в среду, 29 сентября.

Ранее правительство Великобритании было вынуждено привести армию в режим повышенной готовности на фоне топливного и продовольственного кризиса в стране.