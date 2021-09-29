От президента ждали более жестких действий

Поведение американского лидера Джо Байдена на международной арене устраивает далеко не всех жителей США. По мнению опытного политичного эксперта Джима Джерати, главнокомандующий слишком лояльно относится к нашей стране.



Так, обозреватель популярного американского журнала National Review убежден, что все обещания по России, который громогласно раздавал Джозеф Байден во время предвыборной кампании, оказались голословными. Агрессивно настроенного американского журналиста не устраивает, что его государство так и не приступило к проведению жесткой антироссийской политики.

Джерати напомнил, что глава Соединенных Штатов Америки начал с весьма воинственных заявлений против России. Он обещал покарать Москву за "вредоносные действия", а также собирался призвать к ответу нашего президента Владимира Путина за якобы вмешательство в выборный процесс пятилетней давности. Однако, по мнению журналиста, все эти обещания остались лишь словами.

Как напомнил Джерати, недавно руководитель американцев вдруг заявил, что с Кремлем должны быть выстроены стабильные и предсказуемые отношения. Также эксперта не устраивает, что Байден перестал бороться с российской газовой магистралью "Северный поток – 2". В целом, журналист весьма недоволен поведением своего президента.

Кстати, недавно британские интернет-пользователи сравнили Путина с Байденом. При этом выводы оказались не в пользу последнего.