На Украине нашли способ создать "серьезные проблемы" для России

На Украине нашли способ создать "серьезные проблемы" для России
Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Очередной выпад прозвучал из уст главы местного МИД

Вся внешняя политика Незалежной во многом строится на бесконечных нападках в адрес нашего государства. На этот раз отличился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат объявил, что Москва может серьезно пострадать от действий Киева.

Руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной по традиции продолжил лепить образ главного мирового агрессора вокруг нашей страны. Кулеба не перестает убеждать общественность в том, что Россия якобы развернула военные действия против Украины.

При этом бравые незалежные готовы приложить любые усилия для того, чтобы "разделаться" с ими же выдуманным врагом. Кулеба уверяет, что киевский режим способен нанести сокрушительный удар по российскому государству. Украинский министр пообещал Кремлю "серьезные проблемы", если он не закончит якобы существующую войну. Стоит отметить, что данное требование весьма сложно выполнить, учитывая, что Россия никогда не нападала на Украину.

Высокопоставленный госслужащий даже раскрыл стратегию, которой следует Незалежная. По словам Кулебы, Киев заручился поддержкой международных партнеров: рука об руку они создают условия для агрессивного воздействия на Россию. Такими откровениями незалежный поделился в беседе с изданием "РБК-Украина".

Кстати, буквально недавно представители киевских властей предложили нашей стране "убраться" из Крыма. Громкие голословные высказывания – настоящий конек Украины.

Источник: РБК-Украина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Сергей
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Я давно говорю , что Кулеба по блату закончил ПТУ в Хацапетовке , лучше поставить на это место его папу , он хоть вменяемый .
Гость315867
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Чего они там курят? Что-то очень забористое видать.
Бункерный Дед-Бидон
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Самая мощная армия в Европе, <цензура>! Просто они очень добрые. Не хотят силу применять. Всё ждут, когда ахрессор осохнает всю их мощь.
Гость316293
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Дольше чем с Германией воюем, видимо оч мощная держава
Гость316292
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все эти слова украинских политиков рассчитаны на украинское быдло, которыми они управляют... иначе - они б давно висели на фонарях...
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