В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана. Главное

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана. Главное
Фото: kremlin.ru
Президент РФ отметил, что переговоры с Турцией проходят порой непросто

В Сочи стартовала встреча Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Президент России в приветственной речи отметил, что переговоры с Турцией порой идут непросто. Однако всегда есть позитивный результат, а Москва и Анкара научились находить компромиссы. 

Лидер россиян также отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно. Например, рост товарооборота за девять месяцев этого года выше на 50%, чем в 2020 году. Указал Путин и на влияние Турции в Карабахе, которое, по его словам, способствует примирению в регионе. 

Москва и Анкара активно сотрудничают и по международным вопросам, например, по Сирии и Ливии. 

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь с лесными пожарами, подчеркнув, что "друг познается в беде". Президент Турции также выразил соболезнования с гибелью российских летчиков. 

Как ранее сообщалось, встреча Путина и Эрдогана пройдет тет-а-тет. После переговоров не ожидается подписание каких-либо документов. По данным Кремля, лидеры обсудят Ливию, Сирию, Афганистан и Закавказье. Тема Крыма подниматься не будет. 

При этом эксперты полагают, что у Путина и Эрдогана будет непростой разговор относительно Сирии. Вероятно, турецкий лидер попросит коллегу о помощи с курдами. Не исключено также, что Анкара захочет приобрести новое российское вооружение. Есть риск и того, что Эрдоган решится на новые шаги против России. 

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость315962
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будет и у вас всё хорошо, не злитесь ,но когда воровать и попрошайничать перестанете
Гость315962
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Джо, хватит спать ! Командуй «Огонь», сразу двух пид0оасов замочим
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