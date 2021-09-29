В Киеве киллера украинского спецназовца обвинили в работе на ФСБ

В Киеве киллера украинского спецназовца обвинили в работе на ФСБ
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Убийца с напарником якобы прибыли из РФ и оттуда переправили оружие

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене "наемному убийце", который якобы является "агентом ФСБ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии местных силовиков, российская спецслужба завербовала подозреваемого "для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб" госбезопасности Незалежной. Согласно данным СБУ, мужчина вместе со своим напарником прибыл из России в апреле 2016 г. "для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий".

Все полученные данные они якобы передавали своим "кураторам".

"Агенту" ФСБ вменяют ликвидацию украинского спецназовца, которую он совершил с подельником, вероятно, в 2016 году в Ровенской области. В СБУ утверждают, что подозреваемый для совершения убийства тайно доставил оружие из России.

Отмечается, что напарник "агента" задержан в ноябре 2016-го, когда пытался перебраться через украинскую границу. Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Напомним, в конце августа текущего года эсбэушники обвинили ФСБ в попытке ликвидировать украинского военного специалиста путем подрыва его автомобиля. Данный эксперт работал с перспективными образцами техники для армии. Российского "агента" удалось обезвредить.

Источник: СБУ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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