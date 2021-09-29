Киевский регулятор принял решение после состоявшегося накануне заседания

Национальная комиссия Украины приняла решение о запрете на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии сроком до 1 ноября. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября.

Согласно приведенным данным, ранее запрет действовал с конца весны до 1 октября 2021 года. Решение о продлении остается компетенцией Комиссии, заседание которой состоялось накануне, передает "Укринформ" (заблокировано в РФ).

Как отмечает источник, с 26 мая по 23 сентября регулятор не фиксировал просьб о возобновлении импорта из государств, которые не имеют членства в Энергетическом сообществе, куда входят некоторые европейские страны.