Украинские власти продлили запрет на российскую электроэнергию

Киевский регулятор принял решение после состоявшегося накануне заседания

Национальная комиссия Украины приняла решение о запрете на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии сроком до 1 ноября. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября.

Согласно приведенным данным, ранее запрет действовал с конца весны до 1 октября 2021 года. Решение о продлении остается  компетенцией Комиссии, заседание которой состоялось накануне, передает "Укринформ" (заблокировано в РФ).

Как отмечает источник, с 26 мая по 23 сентября регулятор не фиксировал просьб о возобновлении импорта из государств, которые не имеют членства в Энергетическом сообществе, куда входят некоторые европейские страны.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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