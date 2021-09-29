Постмайданные власти умудрились рассориться со всеми ближайшими соседями

Президент Владимир Зеленский и его команда за короткий период правления Украиной разругались почти со всеми своими соседями. Горшки киевский режим пока не побил с Бухарестом.

Об этом заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский в эфире телеканала "Первый казацкий", комментируя руководства страны по поводу подписанного между Москвой и Будапештом долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию по "Турецкому потоку" в обход Незалежной.

"Давайте очень четко понимать – за два года действующая власть сделала больше, чем постмайданная за пять лет. Мы потеряли даже тех последних реальных союзников, которые у нас были", – заметил специалист.

По его словам, Украина потеряла Грузию из-за "любви" к ее бывшему президенту и экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили. Также власти соборной разругались с Молдавией вследствие незаконных действий СБУ по отношению к бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого украинские спецслужбы насильно вывезли из Кишинева, при этом не отвечая на звонки президента Майи Санду.

Постмайданные вожди умудрились рассориться и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, начав величать его "диктатором", побежав раньше всех и "задрав подол", введя против него санкции, подчеркнул Землянский.

Ранее были испорчены отношения со Словакией, о чем мало кто знает и говорит, указал эксперт. Дело в том, что в своем время Киев нажаловался Брюсселю и Вашингтону на проблему с отсутствием газа, поскольку сам же прекратил прямые закупки топлива у Москвы. Для этого и была придумана схема якобы реверсных поставок, в которую и заставили впрячься Братиславу ее западные союзники.

"Про Польшу рассказывать не надо. Венгрия. Кто у нас еще, Румыния осталась необилеченная? Все", – резюмировал Землянский.

Ранее экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль сообщил, что Украине больше всего угрожает не "Северный поток-2", а "Турецкий поток". Он раскритиковал старые сказки киевского режима насчет реверсного газа из Словакии, которыми потчуют украинцев. В ответ член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что угрозу Украине несет лишь сама Украина.

