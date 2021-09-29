Украина при Зеленском сохранила дружеские отношения лишь с одной страной

Украина при Зеленском сохранила дружеские отношения лишь с одной страной
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы массово бегут в Россию
Постмайданные власти умудрились рассориться со всеми ближайшими соседями

Президент Владимир Зеленский и его команда за короткий период правления Украиной разругались почти со всеми своими соседями. Горшки киевский режим пока не побил с Бухарестом.

Об этом заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский в эфире телеканала "Первый казацкий", комментируя руководства страны по поводу подписанного между Москвой и Будапештом долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию по "Турецкому потоку" в обход Незалежной.

"Давайте очень четко понимать – за два года действующая власть сделала больше, чем постмайданная за пять лет. Мы потеряли даже тех последних реальных союзников, которые у нас были", – заметил специалист.

По его словам, Украина потеряла Грузию из-за "любви" к ее бывшему президенту и экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили. Также власти соборной разругались с Молдавией вследствие незаконных действий СБУ по отношению к бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого украинские спецслужбы насильно вывезли из Кишинева, при этом не отвечая на звонки президента Майи Санду.

Постмайданные вожди умудрились рассориться и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, начав величать его "диктатором", побежав раньше всех и "задрав подол", введя против него санкции, подчеркнул Землянский.

Ранее были испорчены отношения со Словакией, о чем мало кто знает и говорит, указал эксперт. Дело в том, что в своем время Киев нажаловался Брюсселю и Вашингтону на проблему с отсутствием газа, поскольку сам же прекратил прямые закупки топлива у Москвы. Для этого и была придумана схема якобы реверсных поставок, в которую и заставили впрячься Братиславу ее западные союзники.

"Про Польшу рассказывать не надо. Венгрия. Кто у нас еще, Румыния осталась необилеченная? Все", – резюмировал Землянский.

Ранее экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль сообщил, что Украине больше всего угрожает не "Северный поток-2", а "Турецкий поток". Он раскритиковал старые сказки киевского режима насчет реверсного газа из Словакии, которыми потчуют украинцев. В ответ член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что угрозу Украине несет лишь сама Украина.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Три деревни в Прибалтике могут еще сказать пару слов за хохлостан, но не больше)
1
новости партнеров

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей