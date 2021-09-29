Популярный политик предвещает события, о которых вскользь говорил Путин

В России и Белоруссии могут пройти досрочные выборы в единый парламент в результате создания нового государства. Такой ход событий не исключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время сегодняшнего заседания ЦИК.

"Я надеюсь, что мы хорошо проведем пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства", – цитирует РИА "Новости" главу либеральных демократов.

В начале сентября после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле президент РФ Владимир Путин не исключил создания союзного парламента. При этом он подчеркнул, что для осуществления данного шага еще необходимо "подрасти". Российский лидер считает, что прежде всего нужно решить вопросы экономической интеграции.

Ранее сегодня Владимир Вольфович предложил помочь Великобритании, которая сейчас переживает тяжелейший топливный кризис. По его мнению, Москва могла бы послать в Соединенное Королевство водителей бензовозов и стражей правопорядка, чтобы пресечь драки на местных автозаправках.

