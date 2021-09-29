"Стала злой и ожесточенной": Трамп ответил на измышления экс-соратницы о Путине

"Стала злой и ожесточенной": Трамп ответил на измышления экс-соратницы о Путине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик выразил сожаление, что кто-то еще публикует такую "скучную фигню"

Экс-президент США Дональд Трамп резко раскритиковал книгу бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, обозвав ее обозленным непрофессионалом. О реакции политика сообщила в своем "Твиттере" его помощница Лиз Харрингтон.

По словам миллиардера, с самого начала работы в администрации выяснилось, что у Гришэм для этого полностью отсутствуют необходимые навыки. Проблемы в личной жизни привели к тому, что она стала "очень злой и ожесточенной".

"Со временем на нее редко полагались и даже не думали о ней. У нее были большие проблемы, и мы это чувствовали", – цитирует Харрингтон своего босса.

Также Трамп обвинил Гришэм в недостоверности излагаемой информации. Кроме того, он полагает, что бывшая сотрудница Белого дома находится на содержании у леворадикальных издательств, которые платят ей деньги именно за "плохие и неправдивые вещи".

Трамп выразил сожаление, что кто-то еще публикует данную "скучную фигню". Одновременно политик подчеркнул, что он и его команда уже к такому привыкли.

Напомним, сейчас в американских СМИ печатают отрывки из мемуаров Гришэм. Больше всего в медиа обсуждают и смакуют утверждения экс-спикера Белого дома о переговорах Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в японской Осаке в 2019 году.

В книге, в частности, мадам пожаловалась на то, что российский лидер был с очень красивой переводчицей, которую якобы взяли сознательно, чтобы отвлечь внимание Трампа. Также Гришэм обвинила Путина в намеренном покашливании ради запугивания американского лидера, который опасается всяких микробов. В Москве уже эти фантазии назвали "полной чушью".

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Living in CA
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На путина перед встречами с мировыми лидерами лучше надевать презерватив. и соответствует образу и безопасно для людей.
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