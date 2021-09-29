Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт

Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Турецкому лидеру в Сочи дали понять, на чем держится экономика его страны

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече в Сочи поставил ультиматум своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по действиям Анкары в Сирии и Закавказье. Лидер РФ четко дал понять высокопоставленному гостю, что турецкая экономика является самым уязвимым местом в отношениях наших государств. Такую оценку переговорам дает издание URA.RU со ссылкой на своих экспертов.

По их мнению, экономический аргумент в диалоге Москвы и Анкары стал основным при обсуждении геополитических тем. В случае, если Эрдоган и дальше будет усиливать турецкое присутствие в сирийской провинции Идлиб и вмешиваться в дела Закавказья, тогда Россия может ударить по самому больному – по бизнесу Турции. Все инструменты у России для этого есть.

"Если противоречия не будут сняты в ближайшее время, я не исключаю, что и некоторые экономические проекты будут свернуты, пострадает туризм, импорт сельхозпродукции", – предположил шаги со стороны Москвы замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

В этом свете он напомнил о недавно выявленных Россельхознадзором зараженных турецких фруктах и помидорах, появившихся на российских прилавках. А уж как данное ведомство может поставить заслон любому импортному продукту известно давно.

Несмотря на доброжелательный тон встречи Путина и Эрдогана, на самом деле Россия не видит в Турции надежного партнера, замечает издание. Тем не менее, российский лидер считает необходимым сохранять с турецким коллегой отношения. Москва лавирует в диалоге с Анкарой, осознавая, что проблемы еще впереди, уверен директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

"Сигнал Турции послан. Следующим будет сигнал в виде ограничения туристических потоков. А предлог для этого под рукой – пандемия, которая накрыла весь мир", – сказал политолог.

Напомним, ранее в среду, 29 сентября, переговоры Путина и Эрдогана продлились почти три часа. Лидеры двух стран не проводили совместной пресс-конференции по итогам встречи. Сам Эрдоган в своем телеграм-канале сообщил, что она прошла продуктивно, разместив фотографию с российским коллегой, и улетел из Сочи.

Ранее турецкое издание Milliyet писало о некоем сюрпризе, который нас ожидает после этих переговоров. Пока о нем ничего неизвестно, вероятно, еще не время.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьТрямсь
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Living in CA
Если Эрдоган не прогнется - ударим "по Воронежу".
ни дешевых помидор, ни турецких пенисов для разведенок из мухосранска.
бедные россияне. они весь год мечтают потещить свою плоть в руках турецких Ахмедов а тут такой облом :)))
скорее по твоей башке попадут. Гоувно спресуют.
ВВМ
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Living in CA
Если Эрдоган не прогнется - ударим "по Воронежу".
ни дешевых помидор, ни турецких пенисов для разведенок из мухосранска.
бедные россияне. они весь год мечтают потещить свою плоть в руках турецких Ахмедов а тут такой облом :)))
ты хотя бы одну ПЛОТЬ за свою жизнь видел??? Даун малолетний!!!
Living in CA
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Если Эрдоган не прогнется - ударим "по Воронежу".
ни дешевых помидор, ни турецких пенисов для разведенок из мухосранска.
бедные россияне. они весь год мечтают потещить свою плоть в руках турецких Ахмедов а тут такой облом :)))
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