Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео

Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео
Фото: scully/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Провокатору досталось за издевательство над детьми и стариками воюющего шахтерского региона

Скандально известный польский политолог Якуб Корейба получил кулаком по физиономии от украинского адвоката Татьяны Монтян в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Так женщина отреагировала на постоянные усмешки со стороны поляка в ходе обсуждения кризиса в Донбассе. Корейба постоянно перебивал своих оппонентов. В какой-то момент Монтян, рассказывающая о страданиях стариков и детей из Коминтерново, сидящих без электричества из-за поврежденного трансформатора вследствие обстрелов, устала терпеть провокации польского эксперта.

"Можно, я подойду, дам ему по физиономии?" – спросила адвокат у ведущих.

В первый раз ее смогли удержать. Однако потом Корейба стал перебивать немецкого политолога Владимира Сергиенко,  который пытался донести мысль о том, что в Донбассе уже растут дети – ровесники войны, не знающие мирной жизни.


Тут поляк вышел из-за трибуны и направился к оппонентам со словами "давайте помиримся". Но Монтян была уже неудержима, подошла к нему и ударила его кулаком по лицу. Все это время ведущие программы пытались разнять экспертов.

Сергиенко и Монтян в один голос выразили возмущение, что на российском канале терпят этого "провокатора".

Добавим, что пан Корейба не раз попадает в прямых эфирах нашего телевидения в скандальные ситуации, которые сам же и устраивает. Так, в 2019 г. он был изгнан с программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" за то, что обвинил Советский Союз в геноциде польских евреев

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Вячеслав Москва
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Нормальная (для шоу), рабочая обстановка, и Корейба далеко не самый отмороженный из тех, кто там бывает. Кстати, он преподавал в МГИМО.
Гость312471
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Ребята давайте жить дружно
Гость315536
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Чмо этот пшек.
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