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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган купил C-400 из-за безвыходного положения. В этом президент Турции признался в интервью американским журналистам издания The New York Times. Глава страны отметил, что этого не пришлось бы делать в случае продажи его стране Вашингтоном систем Patriot. В итоге отношения США и Турции ухудшились после покупки последней роcсийских ЗРК C-400
Однако Турция, по его словам, не только сама приобретает для себя вооружение, но и сама должна "укреплять свою оборону". Эрдоган сделал любопытную ремарку, отметив, что бывший президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Анкары на собственные решения по защите страны.
Впрочем, о получившемся раскладе глава Турции ничуть не жалеет. По его словам, покупка стоила появившегося напряжения в отношениях с американцами. Эрдоган добавил, что диалог с Вашингтоном крайне важен для Анкары, его нужно укреплять, несмотря на ситуацию, так как США и Турция – давние партнеры.
Разговор с журналистами состоялся в Нью-Йорке во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей ранее в сентябре.
Накануне же, 29 сентября, Реджеп Эрдоган встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры тет-а-тет шли три часа.
Вероятно, во время обсуждения Сирии и Закавказья Путин поставил Эрдогану ультиматум.
В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей
Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны
обслуживать турецких шоферюг должны только укруские давалки и селюки типа ляшко