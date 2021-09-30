Эрдоган назвал единственную причину покупки российских C-400

Эрдоган назвал единственную причину покупки российских C-400
Фото: Xinhua / www.globallookpress.com
Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган купил C-400 из-за безвыходного положения. В этом президент Турции признался в интервью американским журналистам издания The New York Times. Глава страны отметил, что этого не пришлось бы делать в случае продажи его стране Вашингтоном систем Patriot. В итоге отношения США и Турции ухудшились после покупки последней роcсийских ЗРК C-400

Однако Турция, по его словам, не только сама приобретает для себя вооружение, но и сама должна "укреплять свою оборону". Эрдоган сделал любопытную ремарку, отметив, что бывший президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Анкары на собственные решения по защите страны. 

Впрочем, о получившемся раскладе глава Турции ничуть не жалеет. По его словам, покупка стоила появившегося напряжения в отношениях с американцами. Эрдоган добавил, что диалог с Вашингтоном крайне важен для Анкары, его нужно укреплять, несмотря на ситуацию, так как США и Турция – давние партнеры. 

Разговор с журналистами состоялся в Нью-Йорке во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей ранее в сентябре. 

Накануне же, 29 сентября, Реджеп Эрдоган встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры тет-а-тет шли три часа. 

Вероятно, во время обсуждения Сирии и Закавказья Путин поставил Эрдогану ультиматум. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
М
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Гость315962
Тем временем российское посольство потребовало убрать баннеры с расценками на русских проституток. Это все что надо знать про быдло-самок из пидорахии
а посольство укруссии потребовало изменить имена укрусских давальщиц на трассах турции с русского на укрусский
обслуживать турецких шоферюг должны только укруские давалки и селюки типа ляшко
Гость378291
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Гость315962
Тем временем российское посольство потребовало убрать баннеры с расценками на русских проституток. Это все что надо знать про быдло-самок из пидорахии
и поставило цены на хохло-амерских с ценником for free.
Гость315962
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Тем временем российское посольство потребовало убрать баннеры с расценками на русских проституток. Это все что надо знать про быдло-самок из пидорахии
Гость378291
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красавчик, не то что трусливая хохложпская республика, которая прячется за юбку америки. Турок и делает что хочет, и олэсек с мыколками незамужних прет за копейки.
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