Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Читатели британского таблоида Daily Express заявили, что страны Европейского союза будут непременно втянуты во внутренние склоки из-за дефицита российского газа. В такой же ситуации, уверены комментаторы, окажется в скором времени и сам Лондон.
Соответствующее мнение читатели выразили под материалом, посвященному спору украинского и венгерского правительства после того, как Будапешт заключил с Москвой контракт по транзиту в обход Незалежной. По мнению автора публикации, в странах Европы растет озабоченность из-за новости о зависимости от энергоресурсов, поставляемых Россией. Инсайдеры из отрасли полагают, что в будущем Кремль будет использовать подобный инструмент давления.
"РФ держит Европу в своих руках. Если ЕС окажется за рамками, им попросту сократят поставки. А потом они будут наблюдать, как Европа борется за газ между собой", "Как же ловко русские вмешиваются в дела Европейского союза", "Россия только что получила от Дании разрешение на прокладку своей трубы в датских водах, она эффективно усилила контроль над газовым энергетическим рынком ЕС", – пишут читатели.
Впрочем, другие поддержали устремления Венгрии, заявив, что речь идет о выгодном соглашении для государства, которое не обязано руководствоваться интересами третьих стран в вопросе обеспечения национальных интересов.
"Я из Венгрии и я поддерживаю правительство. Украина – плохой сосед с тупейшими политиками. Эту ситуацию они создали, когда в 2009 году начали воровать газ из газопровода. Они не заслуживают доверия. Мы сами решаем, у кого мы покупаем газ", "Дело не в потере Украиной транзитных платежей, которые пошли в карманы местных коррумпированных чиновников, а в том, что прекращение транзита раскроет ложь украинских властей своему народу – они заявляют, что покупают газ не из России", – считают пользователи.
Ранее претензии Украины по "Северному потоку – 2" оценили болгарские читатели.
Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода
Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны
Так вот - деньги не пахнут :)
укрусии ни каких контрактов на газ из россии у них партнер есть за лужей.пусть кормит,да и остальным лишь попробовать,за остальным на спот..
и ковбоям продавать втридорога сжиженный
они и в коробках могут ночевать не мерзнуть,ползает здесь одна приблуда из коробки изпод телевизора
как он туда залазит,селюк,не жмет?