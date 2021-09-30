Британцы предрекли странам Евросоюза драку за российский газ

Британцы предрекли странам Евросоюза драку за российский газ
Фото: Justus de Cuveland / http ://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
По мнению ряда пользователей, Москва весьма ловко "вмешивается" в европейские дела

Читатели британского таблоида Daily Express заявили, что страны Европейского союза будут непременно втянуты во внутренние склоки из-за дефицита российского газа. В такой же ситуации, уверены комментаторы, окажется в скором времени и сам Лондон.

Соответствующее мнение читатели выразили под материалом, посвященному спору украинского и венгерского правительства после того, как Будапешт заключил с Москвой контракт по транзиту в обход Незалежной. По мнению автора публикации, в странах Европы растет озабоченность из-за новости о зависимости от энергоресурсов, поставляемых Россией. Инсайдеры из отрасли полагают, что в будущем Кремль будет использовать подобный инструмент давления.

"РФ держит Европу в своих руках. Если ЕС окажется за рамками, им попросту сократят поставки. А потом они будут наблюдать, как Европа борется за газ между собой", "Как же ловко русские вмешиваются в дела Европейского союза", "Россия только что получила от Дании разрешение на прокладку своей трубы в датских водах, она эффективно усилила контроль над газовым энергетическим рынком ЕС", – пишут читатели.

Впрочем, другие поддержали устремления Венгрии, заявив, что речь идет о выгодном соглашении для государства, которое не обязано руководствоваться интересами третьих стран в вопросе обеспечения национальных интересов.

"Я из Венгрии и я поддерживаю правительство. Украина – плохой сосед с тупейшими политиками. Эту ситуацию они создали, когда в 2009 году начали воровать газ из газопровода. Они не заслуживают доверия. Мы сами решаем, у кого мы покупаем газ", "Дело не в потере Украиной транзитных платежей, которые пошли в карманы местных коррумпированных чиновников, а в том, что прекращение транзита раскроет ложь украинских властей своему народу – они заявляют, что покупают газ не из России", – считают пользователи.

Ранее претензии Украины по "Северному потоку – 2" оценили болгарские читатели.

Источник: Express.co ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Гость315962
А деньги ? Чувачок, ты за сколько отсосёшь ? За 1000 долларов ? А за 10 000 ?
Так вот - деньги не пахнут :)
Ну,вот,любимая тема-<цензура>!Ну,каклы!?
Настоящий Одессит
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Думаю, что Россия окажет Англии посильную помощь, с учетом, что Скрипаль будет за рулем бензовоза)
Гость315962
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М
давно пора трубный газ продавать только вменяемым странам и его нужно еще заслужить,это вам не ширпотреб из китая и машинки из германии которые стоят как авиалайнеры
укрусии ни каких контрактов на газ из россии у них партнер есть за лужей.пусть кормит,да и остальным лишь попробовать,за остальным на спот..
и ковбоям продавать втридорога сжиженный
они и в коробках могут ночевать не мерзнуть,ползает здесь одна приблуда из коробки изпод телевизора
как он туда залазит,селюк,не жмет?
А деньги ? Чувачок, ты за сколько отсосёшь ? За 1000 долларов ? А за 10 000 ?
Так вот - деньги не пахнут :)
М
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давно пора трубный газ продавать только вменяемым странам и его нужно еще заслужить,это вам не ширпотреб из китая и машинки из германии которые стоят как авиалайнеры
укрусии ни каких контрактов на газ из россии у них партнер есть за лужей.пусть кормит,да и остальным лишь попробовать,за остальным на спот..
и ковбоям продавать втридорога сжиженный
они и в коробках могут ночевать не мерзнуть,ползает здесь одна приблуда из коробки изпод телевизора
как он туда залазит,селюк,не жмет?
Гость314846
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Гость315962
Не будет никакой драки за российский газ. Россия как ночной горшок - когда нужно, достал и попользовался, не нужно - задвинул обратно
Раздался голос из выгребной ямы...
Гость315973
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Гость315962
Не будет никакой драки за российский газ. Россия как ночной горшок - когда нужно, достал и попользовался, не нужно - задвинул обратно
это ты про себя, тебя так же на трассе пользуют! дбл, блд))
Гость315962
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Не будет никакой драки за российский газ. Россия как ночной горшок - когда нужно, достал и попользовался, не нужно - задвинул обратно
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