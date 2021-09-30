Сидящим на первых рядах фанатам не понравилось появление президента

Американский лидер Джо Байден появился в среду на ежегодном бейсбольном матче Конгресса, который проходит в национальном парке. Игра между политиками является традицией, существующей еще с 1909 года – законодатели от двух партий выясняют отношения на поле. В этот раз присутствующим болельщикам, которые поддерживают республиканцев, не понравилось появление действующего президента.

Фанаты выразили недовольство Байденом, который неожиданно явился на бейсбольный матч. На снятых с трибун кадрах можно заметить, как присутствующие выражают недовольство президентом Соединенных Штатов, пока тот раздает желающим автографы. Американцы кричали: "Джо, ты отстой".

По информации американских СМИ, на какое-то время матч прервали, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия были приглушены возгласами недовольных республиканцев, сидящих в первых рядах.

President Biden was booed at Wednesday's Congressional baseball game in Washington D.C., a win for the president since it was not the other popular, more profane chant usually paired with his name, says @CortesSteve. pic.twitter.com/vkqCn7I0Bp — Newsmax (@newsmax) September 30, 2021

Как пишет Axious, игра прошла на поле Национального стадиона Вашинтона, где сейчас разворачиваются тяжелые политические переговоры – американскому правительству грозит приостановка вторичных функций и временный роспуск государственных служащих.

Причина заключается в отсутствии договоренностей республиканцев и демократов о ежегодном бюджетном ассигновании в размере 1,2 трлн долларов сроком до 1 октября по ряду направлений, включая сельское хозяйство, энергетику, экологию и прочие отрасли. Если Конгресс не достигнет договоренностей, то 1 октября федеральное правительство будет частично закрыто. В последний раз шатдаун произошел, когда Трамп настаивал на выделении средств на стену вдоль мексиканской границы.