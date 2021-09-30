"Джо, ты отстой": Байдена освистали на бейсбольном матче

"Джо, ты отстой": Байдена освистали на бейсбольном матче
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Сидящим на первых рядах фанатам не понравилось появление президента

Американский лидер Джо Байден появился в среду на ежегодном бейсбольном матче Конгресса, который проходит в национальном парке. Игра между политиками является традицией, существующей еще с 1909 года – законодатели от двух партий выясняют отношения на поле. В этот раз присутствующим болельщикам, которые поддерживают республиканцев, не понравилось появление действующего президента.

Фанаты выразили недовольство Байденом, который неожиданно явился на бейсбольный матч. На снятых с трибун кадрах можно заметить, как присутствующие выражают недовольство президентом Соединенных Штатов, пока тот раздает желающим автографы. Американцы кричали: "Джо, ты отстой". 

По информации американских СМИ, на какое-то время матч прервали, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия были приглушены возгласами недовольных республиканцев, сидящих в первых рядах.

 

 

Как пишет Axious, игра прошла на поле Национального стадиона Вашинтона, где сейчас разворачиваются тяжелые политические переговоры – американскому правительству грозит приостановка вторичных функций и временный роспуск государственных служащих.

Причина заключается в отсутствии договоренностей республиканцев и демократов о ежегодном бюджетном ассигновании в размере 1,2 трлн долларов сроком до 1 октября по ряду направлений, включая сельское хозяйство, энергетику, экологию и прочие отрасли. Если Конгресс не достигнет договоренностей, то 1 октября федеральное правительство будет частично закрыто. В последний раз шатдаун произошел, когда Трамп настаивал на выделении средств на стену вдоль мексиканской границы.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость244210
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Гость 246272
Ну бросают трусливые янки людей и дарят радикалам вместе со страной, ну растянули блм-ки зад Гостю from USA ,ну не могут они заставить рашку вернуть крым, ну отхлестали их русские болтами по щекам в Сирии , ну будет поток, ну не слушаются ни Венгры ни турки , что же теперь старика до инфаркта доводить ?
нет пользователь : гость from USA и Living in CA сам себя растянул под киевом, а не блм-ки, и теперь дырень всем показывает, что бы только американцем его засчитали :)))
Настоящий Одессит
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Не трогайте Бидона. Вы же скоты пиндосовские за него голосовали!!!
Гость 246272
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Ну бросают трусливые янки людей и дарят радикалам вместе со страной, ну растянули блм-ки зад Гостю from USA ,ну не могут они заставить рашку вернуть крым, ну отхлестали их русские болтами по щекам в Сирии , ну будет поток, ну не слушаются ни Венгры ни турки , что же теперь старика до инфаркта доводить ?
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