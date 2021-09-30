Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Для контртеррористических операций США в Афганистане необходимо содействие России и других стран, не входящих в НАТО. Известие о том, что переговоры с ними уже ведутся, вызвало негодование американских законодателей.
В Вашингтоне состоялось закрытое заседание сенаторов с руководителями Пентагона, в ходе которого военные сообщили о тайных переговорах, которые ведут с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран, передает Politico. Причем речь идет о площадках, которые в этих странах использует Россия.
Как пояснили представители командования, после вывода войск из Афганистана США потеряли не только аэродромы для проведения операций с применением боевой авиации, но даже возможность наносить удары по складам террористов с помощью дронов. Поскольку единственное, что они сейчас могут использовать, – это базы на Ближнем Востоке, расположенные в сотнях миль от цели атаки.
"Есть опасения по поводу точности ударов беспилотников и вероятности жертв среди гражданского населения, о чем свидетельствует удар с беспилотника 29 августа в Кабуле, в результате которого погибли 10 ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе семеро детей", – передает издание.
Американским сенаторам такая зависимость США от правительств других стран, особенно России совсем не понравилась.
"Невероятно, что этот уход из Афганистана поставил нас в ситуацию, когда теперь нам приходится сотрудничать с русскими",
– высказался член Комитета по обороне Джони Эрнст.
Его мнение разделяет сенатор Кевин Крамер, заявивший, что "полагаться на Россию – это довольно странный план".
Между тем, со слов представителей американской администрации, возможность сотрудничества с РФ в Афганистане они стали рассматривать задолго до того, как ситуация в регионе обострилась, власть захватили талибы (Талибан – террористическое движение, запрещено в РФ), а эвакуация военных стала больше похожа на бегство.
Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что предложение помощи со стороны Москвы поступило в ходе женевского саммита президентов РФ и США в июне 2021 года. Детали возможного сотрудничества как раз и обсуждали в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Напомним, после сообщений об этой
встрече сенаторы потребовали объяснений от Госдепа и Пентагона.
Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода
Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны
ну если быть такими принципиальными - ОТКАЖИТЕСЬ от всего сотрудничества и не покупайте нефть и газ у капиталистов россии же))
уж он то все знает из первых уст
ща разьяснит кто и как кого послал и победил
алле,гараж,выползай...