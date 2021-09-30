В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран

Для контртеррористических операций США в Афганистане необходимо содействие России и других стран, не входящих в НАТО. Известие о том, что переговоры с ними уже ведутся, вызвало негодование американских законодателей.

В Вашингтоне состоялось закрытое заседание сенаторов с руководителями Пентагона, в ходе которого военные сообщили о тайных переговорах, которые ведут с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран, передает Politico. Причем речь идет о площадках, которые в этих странах использует Россия.

Как пояснили представители командования, после вывода войск из Афганистана США потеряли не только аэродромы для проведения операций с применением боевой авиации, но даже возможность наносить удары по складам террористов с помощью дронов. Поскольку единственное, что они сейчас могут использовать, – это базы на Ближнем Востоке, расположенные в сотнях миль от цели атаки.

"Есть опасения по поводу точности ударов беспилотников и вероятности жертв среди гражданского населения, о чем свидетельствует удар с беспилотника 29 августа в Кабуле, в результате которого погибли 10 ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе семеро детей", – передает издание.

Американским сенаторам такая зависимость США от правительств других стран, особенно России совсем не понравилась.

"Невероятно, что этот уход из Афганистана поставил нас в ситуацию, когда теперь нам приходится сотрудничать с русскими",

– высказался член Комитета по обороне Джони Эрнст.

Его мнение разделяет сенатор Кевин Крамер, заявивший, что "полагаться на Россию – это довольно странный план".

Между тем, со слов представителей американской администрации, возможность сотрудничества с РФ в Афганистане они стали рассматривать задолго до того, как ситуация в регионе обострилась, власть захватили талибы (Талибан – террористическое движение, запрещено в РФ), а эвакуация военных стала больше похожа на бегство.

Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что предложение помощи со стороны Москвы поступило в ходе женевского саммита президентов РФ и США в июне 2021 года. Детали возможного сотрудничества как раз и обсуждали в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Напомним, после сообщений об этой встрече сенаторы потребовали объяснений от Госдепа и Пентагона.

