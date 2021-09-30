В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"

В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеВ Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Киеву посоветовали не размахивать "картонной дубиной" в надежде на союзников

Новое заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы не вызывает озабоченности в Москве – действующий министр иностранных дел Незалежной вполне соответствует общему образу официального Киева, который использует мнимые угрозы с размахиванием "дубины", надеясь на заступничество третьих стран. Такое заявление сделал депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обеспечить РФ "серьезные проблемы". При этом министр обвинил Кремль в "манипуляции, лжи и цинизме", сообщив, что украинская сторона находится во взаимодействии с партнерами над созданием условий для того, чтобы Россия "прекратила агрессию".

Однако, указал Белик, российская сторона столкнулась с обвинениями со стороны тех, кто начисто лишен способности к объективности и честности. Действующая украинская администрация "размахивает картонной дубиной" на фоне стоящего сзади патронажа. Складывающиеся на практике примеры позволяют сделать вывод о том, что союзники предпочтут избежать разборок. 

"Думаю, Киев не имеет ни желания, ни сил для того, чтобы с нами разбираться. Россию винят в агрессии те, кто в 14 году выкалывал ОМОНу глаза и сжигал их заживо. Теперь они записали себя в отцы гуманизма", – выразил мнение парламентарий.

В целом, напомнил депутат, угрозам от главы украинского МИД в адрес России уже нет счета, и последний демарш не является чем-то особенным.

Подобные угрозы министр иностранных дел Украины ранее адресовал ООН за отсутствие на "Крымской платформе": тогда глава МИД пообещал провести с коллегами из всемирной организации "воспитательную беседу".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
крым наш
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Deuchland
Именно по этому и не понятно, почему вы так гордитесь его фразами, которые выдают вроде бы в интеллигентном человеке откровенное люмпенизированное (извиняюсь) чмо.
ДБЛ БЛД!!!Это обалденно!!!
крым наш
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Гость313559
Ждем не дождемся, когда же остатки нормальных и адекватных украинцев возьмут и отметелят и закопают в навоз этих правящих их страной дегенератов. Одна рожа этого самомастурбатора-педофила доказывает уровень деградации правящей Украиной тусовки. Пора, хлопцы, браться за вилы.
Там нормальных не осталось!
Deuchland
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Гость315170
Гость из бандерландии нарисовался, отрабатывает свои центы. Да Ваше "КУЛЕБА" в подметки красавелле Лаврову не годится! Он двумя словами " мудакиб <цензура>..ь" размажет Вашего дегенерата!
Именно по этому и не понятно, почему вы так гордитесь его фразами, которые выдают вроде бы в интеллигентном человеке откровенное люмпенизированное (извиняюсь) чмо.
Гость315170
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Гость315962
Если почитать, что недавно ляпнул ваш армянин Лавров то тоже наверное возникает мысль что он наркоман. Работа умник такая-говорить.
Гость из бандерландии нарисовался, отрабатывает свои центы. Да Ваше "КУЛЕБА" в подметки красавелле Лаврову не годится! Он двумя словами " мудакиб <цензура>..ь" размажет Вашего дегенерата!
Гость315170
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Ну что сможеть сделать этот недоумок Кулеба? Гнать пургу и более ни на что не способен! Как же достал уже этот хохляндский шапито во вглаве с главным клоуном страны!
Гость313645
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Гость315962
Если почитать, что недавно ляпнул ваш армянин Лавров то тоже наверное возникает мысль что он наркоман. Работа умник такая-говорить.
Ну хз, хз... Сергея Викторовича, на западе, называют "Господин "НЕТ"! А вот ваши главы МИДа всегда были "Лохушками "ДА"... :)))
Гость315962
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Если почитать, что недавно ляпнул ваш армянин Лавров то тоже наверное возникает мысль что он наркоман. Работа умник такая-говорить.
Гость313645
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Гость315466
Кулеба уже обеспечил своей стране не разрешимые проблемы.Поэтому другим их передавать не надо.Не возьмут.До чего глуп и нагл этот идиот просто не могут понять люди что делает эта обезьяна в правительстве Украины.
Наркоман он! Ему в реабилитационный центр срочно нужно, а он тянет... Моск уже "горит"...
Гость313559
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Гость315466
Кулеба уже обеспечил своей стране не разрешимые проблемы.Поэтому другим их передавать не надо.Не возьмут.До чего глуп и нагл этот идиот просто не могут понять люди что делает эта обезьяна в правительстве Украины.
Ждем не дождемся, когда же остатки нормальных и адекватных украинцев возьмут и отметелят и закопают в навоз этих правящих их страной дегенератов. Одна рожа этого самомастурбатора-педофила доказывает уровень деградации правящей Украиной тусовки. Пора, хлопцы, браться за вилы.
Гость315466
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Кулеба уже обеспечил своей стране не разрешимые проблемы.Поэтому другим их передавать не надо.Не возьмут.До чего глуп и нагл этот идиот просто не могут понять люди что делает эта обезьяна в правительстве Украины.
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