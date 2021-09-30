Власти Незалежной уже прикидывают, по каким вопросам могут добиться согласия Кремля

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в течение ближайших шести месяцев. По крайней мере, такие сроки ставят в Киеве. При этом повестка дня планируется очень широкая.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего",

– передает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении Зеленского. По его словам, вероятность встречи не вызывает сомнений, главный вопрос – по каким темам реально договориться.

В Киеве отмечают, что Кремль отказывается обсуждать Крым и войну в Донбассе. Однако в Офисе президента Незалежной считают, что на переговорах могут быть затронуты все темы, поскольку Москва уже "торгуется по повестке".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины не будет встречаться с Путиным, если из повестки исключат вопрос "оккупированных территорий", пишет издание "Гордон".

В Москве не раз подчеркивали, что диалог между РФ и Украины возможен, но на данном этапе нет повода для переговоров с Зеленским, поскольку он сам ничего не решает, да и взятые на себя ранее обязательства до сих пор не выполнил.

За все время пребывания Зеленского на посту президента он встречался с Путиным лично лишь однажды – в ходе саммита нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.