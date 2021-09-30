В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным

В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Власти Незалежной уже прикидывают, по каким вопросам могут добиться согласия Кремля

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в течение ближайших шести месяцев. По крайней мере, такие сроки ставят в Киеве. При этом повестка дня планируется очень широкая.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего",

передает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении Зеленского. По его словам, вероятность встречи не вызывает сомнений, главный вопрос – по каким темам реально договориться.

В Киеве отмечают, что Кремль отказывается обсуждать Крым и войну в Донбассе. Однако в Офисе президента Незалежной считают, что на переговорах могут быть затронуты все темы, поскольку Москва уже "торгуется по повестке".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины не будет встречаться с Путиным, если из повестки исключат вопрос "оккупированных территорий", пишет издание "Гордон".

В Москве не раз подчеркивали, что диалог между РФ и Украины возможен, но на данном этапе нет повода для переговоров с Зеленским, поскольку он сам ничего не решает, да и взятые на себя ранее обязательства до сих пор не выполнил.

За все время пребывания Зеленского на посту президента он встречался с Путиным лично лишь однажды – в ходе саммита нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.

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Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Источник: Гордон
Николай ВИКТОРОВ

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