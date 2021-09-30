Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом

Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Публичные слова о принадлежности полуострова России являются поводом для статьи

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признал телеканал "Дом" нарушителем законодательства страны. Об этом сообщила пресс-служба Совета по итогам заседания в четверг, 30 сентября.

Телеканал "Дом" – это государственная украинская телекомпания. Она была создана специально для вещания на Крым и Донбасс, чтобы рассказывать "киевскую правду" местным жителям. Но летом случилась "зрада" – в эфире показали карту России вместе с Крымским полуостровом.

"Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором",

– решили в Киеве. На первый раз Нацсовет решил не наказывать канал строго и ограничился объявлением "предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Как поясняется, служебная проверка показала, что у нарушителей не было злого умысла – просто сотрудник, готовивший сюжет, проявил халатность.

Между тем, еще один нарушитель – телеканал "К2" – обречен на тщательную внеплановую проверку. В Нацсовет поступила информация, что ведущий одной из передач дал понять, что считает принадлежность Крыма России свершившимся фактом. А это уже тянет на статью о госизмене.

Ранее телеканал "Дом" показал большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик пояснил, почему русские никогда не полюбят Крым так, как украинцы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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