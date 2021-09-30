Сирийский вопрос и новые поставки С-400: о чем Путин говорил с Эрдоганом в Сочи

Сирийский вопрос и новые поставки С-400: о чем Путин говорил с Эрдоганом в Сочи
Фото: kremlin.ru
Стороны коснулись военного и экономического сотрудничества

Российский лидер Владимир Путин провел вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом весьма полезные и необходимые для двух стран контакты. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший журналистам ключевые темы, звучавшие на переговорах президентов двух стран.

В ходе встречи в Сочи, которая стала первой очной для Путина после карантина, президенты подняли экономический вопрос, отметив проседание товарооборота на 20 процентов в прошлом году и рост в торговле и экономике на 55 процентов за текущий год. В целом, указал Песков, имеется хороший потенциал в плане экономического сотрудничества. Стороны обратили внимание на взаимные ограничения.

Детальное обсуждение коснулось сирийского вопроса. Пресс-секретарь указал, что не может вдаваться в конкретику, однако указал, что Москва и Анкара подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям, подчеркнув необходимость следования соглашению по вытеснению террористических ячеек из Идлиба. Президенты обменялись друг с другом мнениями по Афганистану и Ливии.

Поднимался вопрос и о поставках зенитно-ракетных систем С-400 с возможностью производства отдельных компонентов на территории Турции, а также исключение республики из программы по созданию новейшего американского истребителя F-35.

"Вы знаете, что американцы исключили Турцию из своей программы", – напомнил пресс-секретарь президента РФ журналистам. 

Российский лидер отметил важность поиска компромисса по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Москва подчеркнула необходимость поиска общего решения для делимитации границ и развития транспортной инфраструктуры.

Сам президент Турции сообщил, что обсудил с коллегой в ходе сочинских переговоров участие РФ в строительстве еще двух атомных электростанций. Работы по созданию "Аккую", которая ведется про российскому проекту", идут по плану. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Эрдоган назвал единственную причину покупки российских C-400

Вашингтон не оставил Анкаре другого выхода

Предложение России на саммите в Женеве вызвало раздрай в США

В Конгрессе узнали о тайных переговорах Пентагона с военными других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей