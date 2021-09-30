Бацька уверен, что в случае конфликта, ВС РФ встанут на защиту Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил Республику форпостом Союзного государства, который может быть создан в случае необходимости в течение одного месяца. Об этом бацька заявил в интервью американской телекомпании CNN.

Белорусский лидер в очередной раз опроверг домыслы о том, что его страна, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться независимости и стать своего рода передовой линией на западном направлении. Александр Григорьевич заметил, что если говорить по существу, то Белоруссия реально уже давно является форпостом Союзного государства.

"У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", – подчеркнул Лукашенко.

Он назвал безосновательными разговоры о том, что когда-то в будущем будет создана передовая линия на Западе двух союзнических сил. По его словам, при необходимости такой форпост может появиться в течение месяца.

Ранее в сентябре на нескольких полигонах в РФ и Белоруссии прошли совместные стратегические учения "Запад-2021". Они вызвали бурю эмоций и истерики у руководства некоторых европейских стран и США.

Сам Александр Григорьевич, чтобы успокоить нервных западных политиков, а, может быть, и потроллить их, прибыл в один из дней наблюдать за маневрами на полигон вместе с домашней любимицей – очаровательным белоснежным шпицем по кличке Умка. Но и тут оппозиционные недоброжелатели умудрились сочинить негатив, "приговорив" собачку к трагической гибели.

Ну, а бацька назвал шумиху вокруг масштабных российско-белорусских учений "гвалтом", разносящимся по всему миру.

