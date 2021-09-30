Создатели киноленты по-своему смотрят на ситуацию

В медиапространстве может разгореться нешуточный скандал. Новый сериал на ТНТ под названием "Контакт" показался весьма странным некоторым жителям Донбасса. С их точки зрения, кинопродукт порочит честь беженцев с этого региона.



На неоднозначную киноленту обратил внимание экс-представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Мужчина поделился своим мнением в личном телеграм-канале. Андрей продемонстрировал своим подписчикам сцену из сериала, которая возмутила его до глубины души. На кадрах показаны донбассцы, перебравшиеся в Россию. Марочко убежден, что создатели киноленты специально выставили людей в негативном свете.

Сцена показывает ситуацию, в которой герой артиста Павла Майкова устраивает разборки с парой. Мужчина и женщина сбежали с юго-востока Украины и укрылись в нашей стране. Оказалось, что беженцы обокрали чужой дом, так как нуждались в вещах и еде. Герой Майкова весьма недоволен их поведением и хочет наказать людей.

Однако в какой-то момент появляется другая женщина и объясняет, что к ним нужно отнестись с пониманием. Парочка киношных беженцев поддерживает заявление спасительницы и подкрепляет его громкой фразой:

"Россия нам обязана!"

Герой Майкова выходит из себя и хочет расквитаться с уроженцами Донбасса. Однако внезапно он узнает, что они сбежали из родного дома после того, как их дети погибли под обстрелами. Ему становится стыдно и он молча уходит.

Марочко поражен, что беженцев представили ворами и попрошайками. Стоит отметить, что его многочисленные подписчики во многом с ним согласились.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что украинцы массово бегут в Россию. Больше всего в нашу страну стремятся жители Донбасса.