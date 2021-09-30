МИД России указал на темы, которые предлагались в повестку мероприятия, но так в ней и не оказались

Вашингтон пытается исказить факты, обвиняя Москву в "срыве" совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на сегодняшнем брифинге.

Напомним, накануне обвинениями в адрес РФ сыпал глава Госдепа Энтони Блинкен



"Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел", – сказал российский дипломат.

Он заметил, что Москва с начала года в ходе консультации по согласованию тематики совещания четко обозначила свои приоритеты и последовательно их придерживалась. В частности, российская сторона настаивала на включении в повестку дня мероприятия вопрос борьбы с героизацией нацизма и неонацизма в связи с обострением соответствующих проблем на пространстве ОБСЕ.

Помимо этого Россия требовала организовать совещание в Варшаве в соответствии с установившейся практикой.

"Необходимым условием этого является обеспечение равного и недискриминационного доступа для всех его участников, включая НПО", – приводит NEWS.ru слова представителя Смоленской площади.

Согласно распространенному американским внешненолитическим ведомством письму своего шефа тот назвал Россию виновницей в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Данное мероприятие должно было состояться 27 сентября в польской столице.

Блинкен выразил сожаление из-за решения Москвы, не позволившей мировому сообществу контролировать ухудшающееся положение в сфере прав человека.

