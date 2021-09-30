В Москве ответили английским медиа на заморозку запуска "Северного потока-2"

Настойчивые предсказания британских журналистов о крахе проекта "Северный поток-2" настолько "реалистичны", как и тот факт, что должность премьер-министра Соединенного Королевства может занять Лох-несское чудовище.

С таким комментарием выступил президент научного центра "Институт Ближнего Востока", политолог Евгений Сатановский.

Ранее с очередным опусом про судьбу нашей балтийской трубы вышел английский The Telegraph. В статье авторы спрогнозировали задержку с введением в эксплуатацию газопровода из-за результатов выборов в Германии, поскольку в бундестаге может быть создана коалиция из ярых противников "СП-2" и открытых русофобов – "Зеленых" и Свободной демократической партии.

"Запуск "Северного потока-2", действительно, может оказаться под угрозой. А Лох-несское чудовище может внезапно размножиться, и занять пост премьер-министра Великобритании", – цитирует издание "Свободная пресса" ученого-востоковеда.

При этом эксперт считает, что в таком случае британцы только выиграют, т.к. уж лучше Лох-несский фантом, чем нынешний глава кабмина Борис Джонсон. Сатановский призвал представителей Туманного Альбиона разобраться с топливным кризисом в собственном доме, а не заниматься обсуждением чужих дел в других частях мира.

По его мнению, затягивание вступления в строй новой российской сырьевой магистрали вовсе не является проблемой Москвы, это уже сложности европейцев.

"Не захочет Германия запустить, так и не надо. Не захочет Европа сертифицировать – да и бес с ними! Это их проблемы: зима-то близко, а газ уже стоит сильно за тысячу долларов за тысячу кубометров", – напомнил Сатановский.

Эксперт добавил, что уже и не представляет, что и как должна отвечать Москва на всякие глупости Запада в отношении балтийской трубы. В этом отношении он оценил выдержку президента РФ Владимира Путина. Политолог сравнил его с персонажем книги Редьярда Киплинга "Книга джунглей" – питоном Каа, который не реагирует на "бандерлогов", включая британских.

