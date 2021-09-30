Белорусский лидер дал отповедь Западу по вопросу миграционного кризиса у границ ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал гневную отповедь журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чансу, пытавшемуся в лучших традициях коллективного Запада обвинить Минск в создании миграционного кризиса на границах Республики со странами ЕС. При этом в ходе интервью бацька без стеснения несколько раз одернул корреспондента, который позволил себе его перебить.

Американец со ссылкой на правительство Польши попросил опровергнуть их утверждение, что белорусские власти пичкают беженцев наркотиками или амфетаминами, чтобы те могли пережить холодную погоду, находясь в зоне между двумя государственными границами.

"Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность", – заявил Александр Григорьевич.

В этот момент журналист попытался открыть рот, ткнув пальчиком куда-то в бумажки, которые лежали рядом с ним. Но не тут-то было!

"Не перебивай меня! Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки – так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе?" – жег словом белорусский лидер.

Он отметил, что Минск в отличие от Варшавы не объявил чрезвычайное положение в приграничных областях. Также власти Республики приглашают журналистов приехать туда и самим убедиться, что там происходит с нелегалами. Тут американец снова попробовал вставить какое-то слово, но Лукашенко опять остановил его – "минуточку!".

Александр Григорьевич пояснил, что "беглых людей" власти страны просили вернуться до морозов в Белоруссию. Но беженцы отказались, ссылаясь на обещания литовцев и поляков представить им убежище. Вот они и ждут уже три месяца, тогда причем здесь белорусы, подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что мигранты давно бегут в Европу через Средиземное море, часть из них погибает. Теперь в ЕС бегут афганцы, куда их позвали западные страны, через белорусскую территорию.

"Европейцам дали команду принимать всех. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?" – спросил Лукашенко.

Президент добавил, что все эти люди направляются именно в государства-члены ЕС, а не в Белоруссию, а их отказываются принимать.

"Вы мертвых людей через границу перебрасываете нам!" – резюмировал бацька.

А в конце беседы Александр Григорьевич прямо-таки напугал американца, спросив у того, все ли он вопросы ему задал, а то журналист, с его точки зрения, так "разволновался, что какие-то приборы даже уронил".

Ранее в этом же интервью он объявил, что Белоруссия является форпостом Союзного государства и Вооруженные силы России защитят Республику в случае какого-либо конфликта.

