Вашингтон действует вопреки мнению Парижа и Берлина и с одержимостью провоцирует Москву

Вашингтон в отношениях с союзниками пытается избегать вопроса формального вступления Украины в НАТО, однако воспринимает Киев как члена Североатлантического блока, что только усиливает разногласия с его европейскими партнерами, особенно с Парижем и Берлином. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в и издании The American Conservative, редактором которого он и является.

В своей статье эксперт отмечает, что на сегодняшний день отношения США с Германией и Францией сейчас охладели до предела. В частности, диалог с Берлином затрудняют "безуспешные усилия" администрации Белого дома остановить реализацию проекта "Северный поток-2". Что касается Парижа, то недавняя ссора между Штатами и Францией по поводу продажи американских атомных подлодок Австралии, возможно, нанесла еще более серьезный и длительный ущерб отношениям Вашингтона с этой страной.

Карпентер указал, что власти Пятой Республики и ФРГ считают Украину "неудобным" партнером. У них вызывает обеспокоенность, прежде всего, уровень коррупции в Незалежной, который за последние десять лет нисколько не изменился. Кроме того, нынешний киевский режим демонстрирует многочисленные признаки растущего авторитаризма.



Также автор подчеркивает, что расширение НАТО вызовет недовольство Москвы, поскольку альянс получит возможность беспрепятственно подходить к границам России.

Карпентер полагает, что в данном вопросе США игнорируют мнение своих союзников, которые выражают недовольство тем, что Вашингтон одержимо тащит Украину в НАТО. Сегодняшние отношения между Незалежной и Штатами в сфере безопасности "выходят далеко за рамки продажи оружия", говорится в публикации.

"В последние годы действия США все чаще делают вопрос формального членства безразличным. Вашингтон просто проигнорировал нежелание Франции и Германии распространить на Украину обязательства НАТО по обеспечению безопасности. Вместо этого руководители США рассматривают Киев как фактического члена НАТО и важнейшего военного союзника США", пишет Карпентер.

Публицист призвал Вашингтон прислушаться к мнению Парижа и Берлина. По его мнению, последнее, что должна сделать администрация действующего президента Джо Байдена, – это рискнуть создать дополнительную напряженность в отношениях с Францией и Германией по поводу включения Украины в обязательства НАТО по обеспечению безопасности.

Нет никаких признаков того, что французские и немецкие лидеры считают, что проблема коррупции в соборной уменьшилась или что предоставление Киеву членства в альянсе "было бы меньшей провокацией для России", чем это было бы в 2008 году, резюмировал автор.

