Американский журналист попытался спровоцировать бацьку

Президент Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом. Об этом лидер нации высказался в ходе интервью журналисту американского телеканала CNN Мэтью Чансу.

Минский гость зачем-то спросил у бацьки, хочет ли он воспользоваться этим разговором, чтобы попросить прощения у соотечественников за якобы свою причастность к нарушениям прав человека в Республике.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться", – подчеркнул Александр Григорьевич.

Ответ белорусского лидера приводит РИА "Новости" в обратном переводе с английского языка.

Напомним, Лукашенко дал большое интервью американскому журналисту. В частности, он разъяснил позицию Минска по поводу миграционного кризиса, потребовав от властей Польши привести доказательства того, что беженцев, как утверждает Варшава, белорусы пичкают наркотиками, чтобы те не замерзли.

Также бацька назвал Республику форпостом безопасности Союзного государства Белоруссии и России.

