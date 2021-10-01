Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Работа Совбеза ООН оказалась в подвешенном состоянии из-за действий российской стороны – дипломаты отложили утверждение группы независимых экспертов для наблюдения за нарушениями санкций ООН в Южном Судане, Конго, ЦАР и Мали. Об этом пишет Reuters.

Россия выразила недовольство количеством экспертов, назначенных из западных стран, выразив желание, чтобы в комиссии было больше россиян, сообщил изданию заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, предлагаемый состав группы экспертов был географически не сбалансирован.

После истечения мандатов экспертов ООН, работающих в африканских регионах, отслеживание нарушения санкций будет затруднено до тех пор, пока Собвез не подтвердит предложенные Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем новые кандидатуры на посты наблюдателей.

"Некоторые эксперты не соответствуют требованиям беспристрастности, нейтралитета и независимости", – заявил Полянский.

Россия, по сообщению издания, также препятствует назначению нового эксперта в комиссию по мониторингу санкций в отношении Сомали.

Как пишет Reuters, Россия работает над расширением своего влияния в Африке, бросая вызов традиционному французскому господству в Мали и ЦАР.

Напомним, на текущей неделе Франция без предварительного предупреждения прекратила антитеррористическую миссию в Мали, после чего правительство африканской страны запросило помощи у российской ЧВК "Вагнера". Как отмечал глава МИД РФ, Сергей Лавров, контракт между сторонами был заключен на законных основаниях, и официальная Москва отношения к этому не имеет.