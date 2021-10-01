Киев может распрощаться со всеми "европейскими перспективами"

Чем больше представители украинских властей будут заявлять, что Венгрия – марионетка России, тем хуже им будет в будущем. Такого мнения придерживается политолог Константин Бондаренко.

Эксперт отметил в колонке для украинского издания "Главред", что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позволили себе "наглые" высказывания в адрес Будапешта, которые могут стоить стране членства в НАТО и ЕС.

Бондаренко напомнил, что Венгрия является представителем каждого из перечисленных союзов.

"При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз голос Венгрии будет чрезвычайно важным", – заявил он.

По словам эксперта, заявления официального Киева оказались слишком "наглыми", поскольку любое государство обладает правом заключать экономические соглашения по собственному усмотрению. При этом у Венгрии отсутствует какое-либо обязательство заботиться о будущем Украины, сообщает "Общественная служба новостей".

Вместо этого украинская сторона могла бы понять, что есть вещи, на которые она не может оказать влияния, и начать нормализовывать отношения с другими странами, а не пытаться поучать весь мир.

Напомним, Венгрия заключила контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа на 15 лет в обход Украины. В Киеве заявили, что намерены обжаловать российско-венгерское соглашение в Еврокомиссии.