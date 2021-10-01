Венгрия отомстит Украине после "наглых" заявлений Кулебы из-за российского газа - эксперт

Венгрия отомстит Украине после "наглых" заявлений Кулебы из-за российского газа - эксперт
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев может распрощаться со всеми "европейскими перспективами"

Чем больше представители украинских властей будут заявлять, что Венгрия – марионетка России, тем хуже им будет в будущем. Такого мнения придерживается политолог Константин Бондаренко. 

Эксперт отметил в колонке для украинского издания "Главред", что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позволили себе "наглые" высказывания в адрес Будапешта, которые могут стоить стране членства в НАТО и ЕС.

Бондаренко напомнил, что Венгрия является представителем каждого из перечисленных союзов.

"При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз голос Венгрии будет чрезвычайно важным", – заявил он.

По словам эксперта, заявления официального Киева оказались слишком "наглыми", поскольку любое государство обладает правом заключать экономические соглашения по собственному усмотрению. При этом у Венгрии отсутствует какое-либо обязательство заботиться о будущем Украины, сообщает "Общественная служба новостей".

Вместо этого украинская сторона могла бы понять, что есть вещи, на которые она не может оказать влияния, и начать нормализовывать отношения с другими странами, а не пытаться поучать весь мир. 

Напомним, Венгрия заключила контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа на 15 лет в обход Украины. В Киеве заявили, что намерены обжаловать российско-венгерское соглашение в Еврокомиссии. 

Источник: Главред.Info
Роман ИГНАТОВ
Гость Захар
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Бункерный Дед-Бидон
Да кулебе, как и остальным хохлятским гиббонам во власти, абсолютно нacpaть, что там будет потом с поганой руиной. Если уж самим хохлам на это поxую, то почему это должно заботить какую-то проститутку кулебу?
А ты попробуй что нибудь возразить этим дебилам на украине , или дом сожгут или посадят . На Украине власть то бандеровская .
Бункерный Дед-Бидон
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Да кулебе, как и остальным хохлятским гиббонам во власти, абсолютно нacpaть, что там будет потом с поганой руиной. Если уж самим хохлам на это поxую, то почему это должно заботить какую-то проститутку кулебу?
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