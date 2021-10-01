"Персонаж в женском роде": Лукашенко не смог назвать Тихановскую по имени

"Персонаж в женском роде": Лукашенко не смог назвать Тихановскую по имени
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент заявил, что с женщинами он не воюет

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал большое интервью для американского телеканала CNN журналисту Мэтью Чансу. Во время беседы президенту задали вопрос об оппозиционерке Светлане Тихановской, однако обсуждать эту тему он не стал. Более того, лидер отказался называть экс-кандидата в президенты по имени.

"Про персонаж в женском роде я не буду говорить", – отрезал Лукашенко, приводит цитату News.ru.

Он заявил, что с женщинами не воюет и не будет давать Тихановской никаких характеристик. 

Президент отметил, что оппозиционерка живет в "конкретной стране" и имеет другую точку зрения. Подобные ей люди есть и в Белоруссии – они получают финансирование со стороны западных стран, заявил он журналисту.

Напомним, после президентских выборов 2020 года в Белоруссии развернулись массовые протесты – народ требовал признать Тихановскую победителем, заявляя, что результаты были сфальсифицированы. 

После оппозиционерка уехала в Латвию, опасаясь преследования со стороны силовиков. Ее супруг, Сергей Тихановский, который до этого претендовал на президентский пост, остался в тюрьме. 

В июле, говоря об отъезде экс-кандидата в президенты, Александр Лукашенко также заявил, что с женщинами не воюет. Он указал, что не угрожал ни Тихановской, ни ее детям, назвав оппозиционерку "мерзавкой" за голословные обвинения. 

Источник: CNN
Роман ИГНАТОВ
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