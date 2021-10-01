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В новой белорусской Конституции должно быть предусмотрено перераспределение полномочий и зон ответственности высших должностных лиц. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске в пятницу, 1 октября.
"Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть, и разговоров про новую Конституцию не было бы",
– допустил глава государства. Сейчас, по его мнению, "все свалили на президента": и проблемы экономики, и кадровую политику, и идеологические вопросы, передает телеграм-канал "Пул Первого". В новой Конституции должно быть все "расконцентрировано" и четко распределено по зонам ответственности.
"С президента надо снимать несвойственные функции!",
– призвал Лукашенко.
Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции должен пройти в Белоруссии до марта 2022 года. Проект документа уже готов. На днях Лукашенко озвучил свои замечания к работе экспертной комиссии и отправил законопроект на "дошлифовку".
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