Концентрация власти в республике после конституционной реформы будет снижена

В новой белорусской Конституции должно быть предусмотрено перераспределение полномочий и зон ответственности высших должностных лиц. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске в пятницу, 1 октября.

"Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть, и разговоров про новую Конституцию не было бы",

– допустил глава государства. Сейчас, по его мнению, "все свалили на президента": и проблемы экономики, и кадровую политику, и идеологические вопросы, передает телеграм-канал "Пул Первого". В новой Конституции должно быть все "расконцентрировано" и четко распределено по зонам ответственности.

"С президента надо снимать несвойственные функции!",

– призвал Лукашенко.

Ранее стало известно, что референдум по новой Конституции должен пройти в Белоруссии до марта 2022 года. Проект документа уже готов. На днях Лукашенко озвучил свои замечания к работе экспертной комиссии и отправил законопроект на "дошлифовку".