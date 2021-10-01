Стороны поддерживают диалог, преследуя собственные интересы

У Кремля нет иллюзий по поводу целей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и задач, которые он стремится решить с помощью России. В этом убежден директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Он отметил, что у Москвы также есть интересы, которые она эффективно реализует в сотрудничестве с Анкарой. Но по ряду вопросов стороны находятся "на грани прямой конфронтации", оставаясь непримиримыми соперниками, отметил Коротченко в своем телеграм-канале.

"Вот так все будет и в дальнейшем. Причем у России больше возможностей оказывать воздействие на Турцию, чем у Турции – на Россию",

– цитирует "Свободная пресса" мнение аналитика.

На этой неделе лидеры РФ и Турции провели переговоры в Сочи. Накануне встречи Эрдоган признал, что рассчитывает на "понимание" Владимира Путина по сирийской проблеме. Причем эксперты отметили, что к президенту России Эрдоган едет на фоне скупого внимания, уделенного ему американской администрацией на полях ООНовских мероприятий в Нью-Йорке. Зато ситуацией воспользовался Киев: в частности, Владимир Зеленский попросил Эрдогана поговорить с Путиным по украинской повестке.