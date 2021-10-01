Судьба газопровода зависит от многих факторов

"Северный поток-2" построен и проходит процедуру сертификации в Германии. Ответственные за это ведомства не должны прерывать работу на период формирования нового правительства в Берлине. Так что никакой паузы не ожидается, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 октября.

Отвечая на вопрос о сроках запуска газопровода в эксплуатацию, Песков дал понять, что политические перемены в Германии здесь роли не играют, работа идет своим чередом.

"Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные",

– приводит РИА "Новости" ответ Пескова журналистам.

Выборы парламента состоялись в ФРГ 26 сентября. Ни одна партия не набрала достаточного количества голосов, поэтому теперь ведущим политическим силам необходимо сформировать коалицию, чтобы назначить канцлера. Причем "Зеленые" – самые непримиримые противники проекта "Северный поток-2" в Германии – могут занять влиятельную позицию в Берлине.