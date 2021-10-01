Что принесет Грузии возвращение Саакашвили: мнение политолога

Что принесет Грузии возвращение Саакашвили: мнение политолога
Михаил Саакашвили. Фото: Maciej Luczniewski / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Бывший лидер нации пытается снова ворваться в большую политику родной страны

Возвращение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на родину чревато для Республики очередной "революцией" роз. Впрочем, это маловероятный сценарий. А вот его партии "Единое национальное движение" в преддверии муниципальных выборов это пойдет на пользу.

Такую точку зрения на отъезд Михаила Николозовича с Украины высказал политолог Сергей Марков. В комментарии для "Ленты.ру" он спрогнозировал, что будет происходить с Саакашвили в Грузии, где на него заведено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры.

Прежде всего он заметил, что в Незалежной грузинскому галстукожевателю просто уже нечего делать, существенных постов ему не дают (сейчас он занимает должность председателя Исполнительного комитета совета реформ Украины), к тому же президенту Владимиру Зеленскому не нужен такой яростный ненавистник России.

По мнению политолога, экс-президента сейчас больше интересуют муниципальные выборы на большой родине, которые пройдут 2 октября.

"Вряд ли сторонники Саакашвили победят, но если победят, там будут протесты, и он надеется, что сможет их возглавить. Может быть, опять надеется повторить "революцию роз", которая у него почти удалась почти 20 лет назад", – заявил Марков.

При этом он добавил, что ожидать новых революционных потрясений в Грузии не стоит, поскольку большинство грузин разочаровано в Саакашвили и вряд ли народ пойдет за ним. Помимо этого, к такому повороту событий готовы местные силовики.

Что касается возможного задержания, то здесь политику нечего бояться, убежден эксперт. По его словам, Михаил Николозович находится в американских списках неприкасаемых, т.к. верой и правдой служит Вашингтону.

Насколько успешной для Саакашвили является затея возвращения на родину, сейчас сказать сложно, пояснил Марков, но для его политсилы это поднимет рейтинг и накануне выборов привлечет к ней внимание.

Напомним, ранее в пятницу, 1 октября, Саакашвили сообщил, что якобы уже добрался до Батуми, разместив видеообращение в своем "Фейсбуке". Между тем, в МВД Республике заявили, что бывший лидер нации государственную границу не пересекал.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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