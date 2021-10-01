Вашингтону напомнили, чем для него заканчивались битвы даже со слабым противником

Идея американцев создать новые военно-морские подразделения, чтобы не давать России появляться в Атлантике, столь же яркая, сколько и нереализуемая. С таким же эффектом на кораблях США можно повесить объявления "Закрыто. Ушла на базу", иронизирует политолог Евгений Сатановский.

Для начала он предложил авторам этой идеи задуматься, сколько в принципе просуществуют американские морские базы, если попробуют реализовать план физически перекрыть России доступ Атлантический океан. Во-вторых, рекомендовал подумать и вспомнить, когда Вашингтон воевал с равным по уровню вооружений противником.

И речь не только про Вторую мировую, "когда им Япония Пирл-Харбор устроила", пишет Сатановский в своем телеграм-канале. Сейчас США "с треском" проиграли на Ближнем и Среднем Востоке, хотя действовали там при поддержке союзников.

"Надо же и края собственной наглости видеть. Очень помогает уцелеть",

– дал совет политолог, отметив, что в России как раз американские возможности знают – и учитывают.

Ранее в США объявили о создании оперативной группы эскадронных миноносцев, которые могли бы действовать против подводного флота России в водах Атлантики.