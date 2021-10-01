Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Европа на фоне рекордных цен на голубое топливо должна не церемониться с поставщиками газа – русскими, норвежцами, алжирцами – и занять жесткую позицию потребителя. К этому призвал специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью местному изданию iRozhla.

Чиновник отметил, что в настоящее время в подземных хранилищах Старого Света так мало запасов сырья, потому что Россия и другие страны-поставщики осознали, что европейцы всерьез решили избавиться от зависимости от нефти и газа.

"Поэтому они решили перейти в контрнаступление, желая дать нам понять, что переход на новую зеленую энергетику будет труднее и дороже, чем мы предполагали", – уверен чех.

По его мнению, сделать заранее существенные запасы газа не представлялось возможным, поскольку из-за падения спроса на топливо в 2020 г. в силу пандемии коронавируса добытчикам было трудно поддерживать свою отрасль. Зато сейчас русские и другие поставщики ведут "очень жесткую игру".

"Думаю, Европа должна подготовиться к тому, что страны Персидского залива, Россия и государства Северной Африки будут считать нашу зеленую политику враждебной", – заявил Бартушка.

Он подчеркнул, что на сегодняшний момент в Республике пока все не так критично с запасами газа, по сравнению с соседями. Однако, если грянут морозы, то голубое топливо закончится и в Европе, и в Чехии, а цены поползут вверх еще больше.

Политик сложившуюся ситуацию назвал "газовой войной", призвав жестко оберегать чешский рынок и заставить иностранных поставщиков играть по правилам Евросоюзап, а не по их собственном.

"Вообще надо проявлять больше жесткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Этому нужно положить конец", – резюмировал он.

Напомним, ранее в пятницу, 1 октября, цена на газ побила очередной рекорд. На открытии утренних торгов в Европе стоимость голубого сырья почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. метров.

