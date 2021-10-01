В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу
Фото: Roman Vondrous / CTK / www.globallookpress.com
Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Европа на фоне рекордных цен на голубое топливо должна не церемониться с поставщиками газа – русскими, норвежцами, алжирцами – и занять жесткую позицию потребителя. К этому призвал специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью местному изданию iRozhla.

Чиновник отметил, что в настоящее время в подземных хранилищах Старого Света так мало запасов сырья, потому что Россия и другие страны-поставщики осознали, что европейцы всерьез решили избавиться от зависимости от нефти и газа.

"Поэтому они решили перейти в контрнаступление, желая дать нам понять, что переход на новую зеленую энергетику будет труднее и дороже, чем мы предполагали", – уверен чех.

По его мнению, сделать заранее существенные запасы газа не представлялось возможным, поскольку из-за падения спроса на топливо в 2020 г. в силу пандемии коронавируса добытчикам было трудно поддерживать свою отрасль. Зато сейчас русские и другие поставщики ведут "очень жесткую игру".

"Думаю, Европа должна подготовиться к тому, что страны Персидского залива, Россия и государства Северной Африки будут считать нашу зеленую политику враждебной", – заявил Бартушка.

Он подчеркнул, что на сегодняшний момент в Республике пока все не так критично с запасами газа, по сравнению с соседями. Однако, если грянут морозы, то голубое топливо закончится и в Европе, и в Чехии, а цены поползут вверх еще больше.

Политик сложившуюся ситуацию назвал "газовой войной", призвав жестко оберегать чешский рынок и заставить иностранных поставщиков играть по правилам Евросоюзап, а не по их собственном.

"Вообще надо проявлять больше жесткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Этому нужно положить конец", – резюмировал он.

Напомним, ранее в пятницу, 1 октября, цена на газ побила очередной рекорд. На открытии утренних торгов в Европе стоимость голубого сырья почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. метров.

Источник: irozhlas.cz ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
трость
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Гость315962
У нас есть оружие которого у вас никогда не будет. Это детки ваших руководителей. Они кто в NY живет, кто в Лондоне …
да чего у вас житомирских наркоманов троллей только нет, и кизяк, и метановый газ в шароварах, и мечты после прокурки кизяка.
Гость315962
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У нас есть оружие которого у вас никогда не будет. Это детки ваших руководителей. Они кто в NY живет, кто в Лондоне …
трость
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Гость 259736
ну будут значит у украинцев метан и кизяк брать, это воняет, но дешево и украинцам хоть какая работа будет.
а что идея !
Гость 326710
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Living in CA
вы же и продадите уголь европейуам. да что там уголь- вы себя продадите :))
вы же об амерскую ляшку, за сало трётесь , они вам палку кидают вы приносите, подсос делаете - они вам сальца, не всем правда, некоторые за так.
Гость315962
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ГЧ
Именно из-за таких мудрецов цены на газ бьют все рекорды, а российский бюджет получает дополнительную прибыль!
СПАСИБО!
ЖГИТЕ ЕЩЁ!!! :)))))
Пополняются чьи то карманы и счета в оффшорах а не бюджет
ГостьТрямсь
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Living in CA
вы же и продадите уголь европейуам. да что там уголь- вы себя продадите :))
Вы уже продали. Осталось шаровары продать.
ГЧ
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Именно из-за таких мудрецов цены на газ бьют все рекорды, а российский бюджет получает дополнительную прибыль!
СПАСИБО!
ЖГИТЕ ЕЩЁ!!! :)))))
Living in CA
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вы же и продадите уголь европейуам. да что там уголь- вы себя продадите :))
Гость 259736
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Гость 203901
Сами же полякам санкции вводили на уголь .Уголь это средневековое средство которым польша до сих пор отапливает свои квартиры, даже в городах миллионниках. Мечты о зелёном топливе даже не рассматривает никто.Ну кизяк разве что украинцы могут подогнать , и метан шароварный , марки "безысходность"
ну будут значит у украинцев метан и кизяк брать, это воняет, но дешево и украинцам хоть какая работа будет.
М
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выползло очередное европейское недоразумение и квакнуло
конечно виноваты поставщики,контракты выполняются но это другое..
ни чо,вот когда в ход пойдет мебель и полы в виде дров.по другому запоешь
на коленях приползете
кремль не прогибайся.размотайте их на полную
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