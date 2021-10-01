Украинскую блогершу заставили покаяться за слова о принадлежности Крыма России

Украинскую блогершу заставили покаяться за слова о принадлежности Крыма России
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
После общения с силовиками мнение незалежной быстро изменилось

Украина, которая всеми силами пытается прикинуться просвещенной и цивилизованной страной, в очередной раз показала, какими варварскими методами отстаивает свою правду. Там жестоко наказали блогершу, которая посмела высказаться в пользу России.

Скандал разгорелся вокруг девушки, выкладывающей фото– и видеоконтент под ником Khristina505. В одной из трансляций она посмела высказать свое мнение о принадлежности Крымского полуострова. Девушка прямо заявила:

"Крым – российский. По документам. И пишите, что хотите".

Позже блогерша, которая видимо забыла, в какой "демократичной" стране живет, разошлась еще больше. Девушка объявила, что она весьма негативно относится к украинским военным, действующим на территории Донбасса. Впрочем, ее раздражает не их кровожадность, а то, что им предоставляют бесплатный проезд в транспорте.

Такие вольные размышления на просторах украинского интернет-пространства недопустимы. Об этом девушке доходчиво объяснили местные военные и их сторонники. Блогерша оказалось понятливой и быстренько удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она оставила только "ТикТок", где слезно извинилась за свое вольнодумие:

"Я каюсь за то, что говорила!"

Там же украинка объявила, что отныне считает Крым частью территорий Незалежной, а также всем сердцем благодарна местным силовикам за защиту родины от "российской агрессии". Какими методами на инакомыслящую блогершу воздействовали бравые стражи порядка, остается загадкой.

@khristina505 Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії🙏#україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Українська спільнота🇺🇦🇺🇦

К слову, недавно представители киевского режима предложили нашей стране "убраться" из Крыма. Украинцы не теряют надежды прибрать к рукам российский полуостров.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Ничего. Скоро хохлоебам все припомнит трезвый народ Украины.
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