Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Украина, которая всеми силами пытается прикинуться просвещенной и цивилизованной страной, в очередной раз показала, какими варварскими методами отстаивает свою правду. Там жестоко наказали блогершу, которая посмела высказаться в пользу России.
Скандал разгорелся вокруг девушки, выкладывающей фото– и видеоконтент под ником Khristina505. В одной из трансляций она посмела высказать свое мнение о принадлежности Крымского полуострова. Девушка прямо заявила:
"Крым – российский. По документам. И пишите, что хотите".
Позже блогерша, которая видимо забыла, в какой "демократичной" стране живет, разошлась еще больше. Девушка объявила, что она весьма негативно относится к украинским военным, действующим на территории Донбасса. Впрочем, ее раздражает не их кровожадность, а то, что им предоставляют бесплатный проезд в транспорте.
Такие вольные размышления на просторах украинского интернет-пространства недопустимы. Об этом девушке доходчиво объяснили местные военные и их сторонники. Блогерша оказалось понятливой и быстренько удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она оставила только "ТикТок", где слезно извинилась за свое вольнодумие:
"Я каюсь за то, что говорила!"
Там же украинка объявила, что отныне считает Крым частью территорий Незалежной, а также всем сердцем благодарна местным силовикам за защиту родины от "российской агрессии". Какими методами на инакомыслящую блогершу воздействовали бравые стражи порядка, остается загадкой.
@khristina505 Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії🙏#україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Українська спільнота🇺🇦🇺🇦
К слову, недавно представители киевского режима предложили нашей стране "убраться" из Крыма. Украинцы не теряют надежды прибрать к рукам российский полуостров.
Об этом сообщил украинский газовый оператор
Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам