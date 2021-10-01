После общения с силовиками мнение незалежной быстро изменилось

Украина, которая всеми силами пытается прикинуться просвещенной и цивилизованной страной, в очередной раз показала, какими варварскими методами отстаивает свою правду. Там жестоко наказали блогершу, которая посмела высказаться в пользу России.



Скандал разгорелся вокруг девушки, выкладывающей фото– и видеоконтент под ником Khristina505. В одной из трансляций она посмела высказать свое мнение о принадлежности Крымского полуострова. Девушка прямо заявила:

"Крым – российский. По документам. И пишите, что хотите".

Позже блогерша, которая видимо забыла, в какой "демократичной" стране живет, разошлась еще больше. Девушка объявила, что она весьма негативно относится к украинским военным, действующим на территории Донбасса. Впрочем, ее раздражает не их кровожадность, а то, что им предоставляют бесплатный проезд в транспорте.

Такие вольные размышления на просторах украинского интернет-пространства недопустимы. Об этом девушке доходчиво объяснили местные военные и их сторонники. Блогерша оказалось понятливой и быстренько удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она оставила только "ТикТок", где слезно извинилась за свое вольнодумие:

"Я каюсь за то, что говорила!"

Там же украинка объявила, что отныне считает Крым частью территорий Незалежной, а также всем сердцем благодарна местным силовикам за защиту родины от "российской агрессии". Какими методами на инакомыслящую блогершу воздействовали бравые стражи порядка, остается загадкой.

К слову, недавно представители киевского режима предложили нашей стране "убраться" из Крыма. Украинцы не теряют надежды прибрать к рукам российский полуостров.