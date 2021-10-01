МВД страны требует от правительства очередных денежных вливаний в обустройство госрубежа

Киевский режим не теряет надежды обустроить великой украинской "стеной" всю территорию границы с Россией и Белоруссией. Об этом пообещал глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в "Фейсбук".

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Белоруссией. В следующем году предстоит "большое строительство границ"", – заявил министр.

По его словам, ведомство сосредоточит внимание на том, чтобы пограничникам были обеспечены хорошие условия службы, в том числе достойный уровень оплаты для личного состава. Пан Монастырский признал факт нехватки кадров, обещав работать и над разрешением этой проблемы.

Министр в пятницу, 1 октября, осмотрел недавно оборудованный участок госрубежа с РФ в Луганской области. Здесь возведен комплекс защитных инженерных сооружений, который включает противотранспортный ров и вал, контрольно-следовую полосу, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальную систему видеонаблюдения.

По его словам мнению, такая система защищает от военного вторжения, диверсантов, нелегальной миграции и контрабанды. Государство приложит все усилия, чтобы обустроить оставшиеся еще тысячи километров госграницы с РФ и Белоруссией. Для этого ведомству необходимо 17 млрд гривен (примерно $637 млн). МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить данные цифры в бюджет 2022 года.

Напомним, проект "Стена" является детищем Арсения Яценюка, который запустил его в 2014 г., будучи в должности премьер-министра Украины. В мае 2021-го сообщалось, что нарыто рвов и протянуто колючек больше половины защитного забора, при этом в Погранслужбе жаловались, что на дальнейшие работы не хватает средств.

Последний раз об укреплении госграницы громко заявил в середине сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба на фоне российско-белорусских стратегический учений "Запад-2021" и миграционного кризиса на востоке Европы. Он тоже обратил внимание на нехватку денег на строительство "Стены имени Яценюка".

