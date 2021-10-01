Вашингтону придется выкручиваться из щекотливой ситуации

Американские власти прикладывают колоссальные усилия для ведения Большой игры на международной арене. При этом действия нашей страны регулярно создают барьеры для США, мечтающих о мировом господстве. По мнению местного эксперта, очередные проблемы начнутся из-за наших ракет.



Таким мнением поделился журналист популярного американского издания Politico Пол Маклири. Аналитик напомнил о достаточно сложной ситуации, которая сложилась вокруг индийского государства. Пару лет назад Нью-Дели закупил у Москвы крупную партию зенитно-ракетных комплексов С-400.

При этом установленные в Америке правовые нормы требуют карать санкционной дубиной всех, кто в больших объемах закупает у нашей страны вооружение. Сроки поставок наших ракет в Индию приближаются, что, по мнению аналитика, должно стать настоящей "головной болью" вашингтонских властей.

Дело в том, что Индия является крупнейшим союзником Соединенных Штатов Америки в азиатском регионе. Портить отношения с этой страной – весьма плохая затея, чреватая последствиями. Так что лидеру США Джо Байдену придется поломать голову, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Американский эксперт особо отметил, что за решением Вашингтона по санкциям против Нью-Дели из-за российского оружия будет наблюдать весь мир. Если Индии удастся избежать наказания, другие страны могут последовать ее примеру.

К слову, недавно в США разочаровались излишне мягкой политикой Байдена по России. Многие ждали от президента более жестких действий.