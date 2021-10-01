Лукашенко похвастался участием погибшего офицера КГБ в нейтрализации "вагнеровцев"

Лукашенко похвастался участием погибшего офицера КГБ в нейтрализации "вагнеровцев"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава Белоруссии обиделся на реакцию российских силовиков, раскритиковавших действия своих коллег при задержании экстремиста в минской квартире

Погибший в ходе антитеррористической операции офицер КГБ Белоруссии Дмитрий Федосюк принимал участие в задержании летом прошлого года в Минске 33 граждан России, которых в СМИ называют бойцами ЧВК Вагнера. Об этом сегодня сообщил президент Республики Александр Лукашенко во время совещания с руководством администрации главы государства.

Свою речь бацька начал с того, что пожаловался на реакцию российских спецназовцев, которые раскритиковали операцию своих белорусских коллег в ходе штурма квартиры подозреваемого в антигосударственной деятельности Андрея Зельцера.

"Что меня удручает, так это поведение россиян, коллег-чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает, что эти люди, как и офицеры белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений", – заявил Александр Григорьевич.

Президент заметил, что ему легко ответить российским силовикам, упрекнувших белорусов в непрофессионализме.

"Я бы обратил их внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А", и этого же парня, который принимал участие в нейтрализации группы ЧВК Вагнер", – сделал признание Лукашенко.

Он попросил оценить действия белорусских спецназовцев с учетом того, что они задержали сразу 33 человека, которые якобы прошли "не одну войну". Бацька подчеркнул, что те не просто не успели "штаны натянуть на пятую точку", но и глазом моргнуть, когда их нейтрализовывали.


Ранее на этом же совещании Лукашенко рассказал, что сотрудники КГБ, проводившие 28 сентября оперативные мероприятия по задержанию экстремиста в многоквартирном доме в Минске, в результате чего смертельное ранение получил Федосюк, были без средств защиты "по собственной инициативе".

Спецназовцы решили "не волновать людей", поскольку они "плохо реагируют" на бойцов в полной экипировке, объяснил бацька со слов главы КГБ Ивана Тертеля.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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